Fallece un trabajador de 55 años al caerle encima una pieza de hierro en Torredonjimeno (Jaén)

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Las claves Generado con IA Un trabajador de 55 años ha fallecido en Torredonjimeno (Jaén) tras caerle encima una pieza de hierro. El accidente ocurrió en una nave situada en la calle Nicaragua, según informó el 112 Andalucía. Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios acudieron al lugar y certificaron la muerte del operario. Se ha activado el protocolo judicial y se ha informado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Un trabajador de 55 años de edad ha fallecido este martes al caerle encima una pieza de hierro en la localidad jiennense de Torredonjimeno, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

El accidente se ha producido a las 18.46 horas, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación del siniestro en una nave de la calle Nicaragua.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la muerte del operario y ha solicitado la activación del protocolo judicial.

El 112 ha dado aviso también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.