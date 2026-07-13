Sánchez y Moreno subrayan la "unidad" contra los incendios y advierten de un "verano muy duro por el cambio climático"

Pedro Sánchez y Juanma Moreno se dan la mano en el puesto de mando de Turre en Almería. EP/ Francisco J. Olmo

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez y Juanma Moreno destacan la unidad entre instituciones en la lucha contra el incendio de Almería, que ha dejado 13 muertos y 7.000 hectáreas arrasadas. El incendio de Los Gallardos es el más trágico del siglo en España, y se espera que pueda estar controlado en breve gracias a la labor de los equipos de emergencia. Ambos presidentes advierten de un verano especialmente duro debido al cambio climático y piden mayor prevención, formación y concienciación ciudadana frente a los incendios. El Gobierno anuncia ayudas para los afectados y subraya la necesidad de un gran acuerdo nacional ante la emergencia climática, tras recordar que un tercio de la superficie calcinada de Europa fue en España el año pasado.

"Unidad". Esa palabra tan deseada y que solo parece aflorar en casos de emergencia extrema como el incendio que ha acabado con la vida de 13 personas y ha arrasado 7.000 hectáreas en Almería desde este pasado jueves.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han destacado esa unión que ha habido durante estos días entre todas las instituciones tras visitar este lunes la zona afectada y el puesto de mando en la localidad de Turre.

"Subrayo la unidad porque es lo que piden los ciudadanos y es la mejor manera para luchar contra estas crisis", ha dicho Pedro Sánchez.

"Cuando hablamos del Estado hablamos de todos. De los alcaldes, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Hemos trasladado lo que demandan los ciudadanos, cooperación, unidad y coherencia en la acción en la lucha contra el fuego", ha insistido el presidente del Gobierno.

Moreno ha ido en la misma línea. "Todos hemos trabajado en red y todos a una hemos luchado contra el fuego. Todos hemos trabajado con mucha intensidad y esfuerzo para atacar el fuego y es el camino correcto para problemas graves", ha recalcado.

El presidente andaluz ha adelantado además que las condiciones meteorológicas son favorables y se espera que este lunes pueda estar controlado el incendio, bajando así la situación operativa a nivel 0.

Sánchez ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas mortales, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha señalado que el Gobierno dará ayudas a las personas afectadas, sobre todo aquellas que hayan podido perder sus casas.

Un verano complejo

El incendio declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos este pasado jueves ha sido el más trágico en lo que va de siglo en España por la muerte de 13 personas y aún hay varias desaparecidas o ilocalizadas.

El gran trabajo realizado por el personal del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, Protección Civil y otros departamentos ha sido crucial para que el fuego se haya podido controlar en un tiempo relativamente corto.

Pero las caras de preocupación de Sánchez y Moreno eran evidentes. Este es solo el primero de otros que pueden venir a lo largo del verano. De hecho, este mismo lunes está habiendo otros incendios forestales importantes en León o Tarragona.

"Vamos a tener un verano complejo que nos va a exigir a todos estar atentos y alerta para responder con la máxima celeridad", ha subrayado Pedro Sánchez.

Sánchez y Moreno saludan a las autoridades en el puesto de mando de Turre en Almería. EP/ Francisco J. Olmo

El presidente del Gobierno ha recordado que "un tercio de la superficie calcinada en Europa el año pasado fue en España" y lo ha achacado a un "agravamiento de la emergencia climática".

En este sentido, Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de firmar "un gran acuerdo frente a la emergencia climática".

"La emergencia climática mata. Lo estamos viendo en toda Europa, en España y tenemos que estar todos a la altura del desafío que tenemos por delante", ha insistido el máximo responsable del gobierno español.

Juanma Moreno, por su parte, ha mostrado su "preocupación" porque "en lo que va de verano tenemos tres veces más superficie quemada que el año pasado y es más que probable que tengamos un verano muy duro y muy difícil".

El presidente andaluz ha recordado además que las lluvias de este pasado invierno han provocado que haya salido matorral en las montañas. Con el fuerte calor actual se ha secado y eso es pasto para las llamas.

"El cambio climático está afectando en Andalucía de forma muy importante, con situaciones excepcionales y cada vez más explosivas", ha lamentado Moreno.

Prevención y formación

Han muerto 13 personas, varias de ellas calcinadas cuando intentaban huir en sus vehículos. Tras el incendio, en todos los medios de comunicación salen expertos diciendo qué hay que hacer y qué no en estas circunstancias.

En frío es fácil. Pero cuando el humo viene hacia tu casa el instinto de supervivencia te lleva a salir corriendo. ¿Estamos preparados? ¿Sabemos qué hacer ante una catástrofe así? Evidentemente no.

Juanma Moreno y Pedro Sánchez en su declaración ante los medios en Turre (Almería) EP/ Francisco J. Olmo

"Hay que reflexionar sobre si hay que introducir elementos de sensibilidad en el modelo educativo, información para saber actuar ante estos casos", ha dicho Juanma Moreno.

"Hay que prevenir los incendios. Asegurando y perimetrando los municipios, dando formación sobre cómo reaccionar ante incendios. El clima está cambiando y hay que concienciarse. Hay que ser conscientes de que todos tenemos que poner de nuestra parte", ha añadido Sánchez.