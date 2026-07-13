El incendio de Almería ya está "controlado": la UME se ha ido y se espera extinguirlo completamente en unos días

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Los Gallardos en Almería está controlado y se espera extinguirlo completamente en los próximos días. La Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha retirado y el Infoca vigila la zona para evitar reactivaciones. Todos los evacuados han podido regresar a sus casas y la mayoría de viviendas se han salvado gracias a la labor de los efectivos. El incendio ha dejado 13 fallecidos y varios heridos graves, aunque se espera su recuperación en los próximos días.

Siguen llegando buenas noticias del incendio de Los Gallardos en Almería. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado esta tarde que el fuego está "controlado, el último paso es darlo por extinguido y, si todo va bien, en los próximos días se producirá".

Se ha cumplido así la previsión dada este lunes por la mañana por el presidente andaluz, que confiaba en que se produjera a lo largo de la jornada ese control del incendio ya que la meteorología está siendo favorable.

Moreno ha estado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta tarde ha atendido a los medios de comunicación junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde el puesto de mando situado en Turre.

El presidente andaluz ha indicado que en las próximas horas habrá una humedad del 90% que "ayudará a refrescar la zona y, por tanto, a evitar que se vuelva a activar".

Por otra parte, Moreno ha subrayado que los heridos graves que están ingresados por quemaduras en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "siguen críticos, pero estables y eso nos hace ser mínimamente positivos y optimistas y tener la esperanza de que a lo largo de los próximos días puedan ir mejorando".

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ya se ha retirado y ahora se quedarán miembros del Infoca para vigilar que no haya nuevos conatos y refrescar el terreno de forma progresiva.

Ya se ha permitido que todas las personas que estaban desalojadas vuelvan a sus hogares y a sus pueblos. "La mayoría de las casas se han conseguido salvar gracias a la ingente labor hecha por todos los efectivos", ha subrayado Moreno.

"A partir de la semana que viene empezamos a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio", ha recalcado.

Queda mucho trabajo por delante y, sobre todo, el temor a que haya más incendios forestales graves este verano en Andalucía y en otros puntos de España. El de Almería ha sido, hasta ahora, el más "terrible y cruento", según Moreno, con 13 muertos.