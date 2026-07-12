Incendio forestal de Los Gallardos, Almería, última hora, en directo | La Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de las víctimas, a la espera de contrastarlo con las muestras de sus familiares
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio, pidiendo a la ciudadanía la "máxima cautela".
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Algunas de las víctimas han sido halladas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.
El origen del fuego se sitúa en la caída de un cable del tendido eléctrico.
El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio.
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La Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de las víctimas, a la espera de contrastarlo con las muestras de sus familiares
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido durante esta noche del sábado al domingo el perfil genético de los doce muertos por el incendio de Los Gallardos. A pesar de ello, las víctimas no han podido ser identificadas todavía, aunque se prevé que suceda en breves puesto que sus familiares ya han viajado a España.
Según ha concretado el Centro de Investigación y Desarrollo en una nota, desde que llegaron al servicio de Criminalística las muestras recogidas a los cuerpos de los fallecidos en el Instituto de Medicina Legal han trabajado "durante toda la noche" para obtener el perfil genético de todas las víctimas.