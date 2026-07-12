Incendio forestal de Los Gallardos, Almería, última hora, en directo | La Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de las víctimas, a la espera de contrastarlo con las muestras de sus familiares

Algunas de las víctimas han sido halladas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.

El origen del fuego se sitúa en la caída de un cable del tendido eléctrico.

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio.