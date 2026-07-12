Finaliza el dispositivo de rastreo en las zonas afectadas por el incendio de Almería: no se han hallado nuevas víctimas

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. Francisco J. Olmo / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El dispositivo de rastreo en las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, ha concluido sin hallar nuevas víctimas mortales. Durante el operativo, se rescató a un perro atrapado y se localizaron algunos animales en la zona afectada por el fuego. Hasta ahora, el incendio ha causado la muerte de 12 personas, cuya identificación sigue pendiente mediante análisis de ADN. Cinco heridos permanecen hospitalizados, cuatro de ellos en la unidad de Grandes Quemados de Sevilla, todos en estado estable dentro de la gravedad.

Un centenar de efectivos ha dado por concluidas este domingo las labores de búsqueda en las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, sin que se hayan localizado nuevas víctimas mortales.

Así lo han trasladado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil a Europa Press, en un operativo en el que también participaron el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se prolongó durante toda la mañana y finalizó alrededor de las 14,00 horas.

Los agentes sí que han localizado a algunos animales y han procedido al rescate de un perro que había quedado atrapado en una zona cercada cuyos alrededores han sido devorados por las llamas. El can se encuentra fuera de peligro.

El rastreo se llevó a cabo a pie, revisando con detalle aquellos puntos que aún permanecían calientes y que hasta ahora no habían podido inspeccionarse.

Para ello se contó con el apoyo de perros especializados y drones, prestando especial atención a las viviendas derruidas y a las ramblas de la zona, con el objetivo de descartar que quedara alguna persona sin encontrar.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya había manifestado esa misma mañana su esperanza de que este nuevo rastreo no arrojara más víctimas.

Hasta el momento, el fuego ha causado la muerte de 12 personas, cuya identificación sigue pendiente tras haberse extraído su perfil genético, que ahora deberá compararse con el de posibles familiares. Se han registrado, además, ocho denuncias por desaparición.

Moreno destacó la labor que está realizando la Guardia Civil en materia de análisis de ADN, un trabajo desarrollado por el servicio de Criminalística de Madrid a partir de las muestras enviadas desde el Instituto de Medicina Legal de Almería.

El mandatario andaluz subrayó que estos procesos son necesariamente "lentos", especialmente por el estado en que se hallaron algunos de los cuerpos.

Por otro lado, informó de que los cinco heridos que permanecen hospitalizados, cuatro de ellos de entre 48 y 61 años, trasladados a la unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, continúan en estado "estable", aunque "dentro de la gravedad".