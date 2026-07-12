Fallece una de las mujeres heridas en el incendio de Almería: se eleva a 13 la cifra de víctimas

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece una mujer británica de 93 años que estaba ingresada tras el incendio de Los Gallardos, en Almería. Con esta nueva víctima, la cifra de fallecidos por el incendio asciende a 13 personas. La mujer presentaba quemaduras en el 20% del cuerpo y padecía patologías previas, siendo atendida en UCI desde el 10 de julio. La identificación de los otros 12 fallecidos continúa mediante análisis de ADN, mientras se han registrado ocho denuncias por desaparición.

El grave incendio de Los Gallardos en Almería se cobra una víctima más. La mujer de nacionalidad británica, de 93 años, que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas, ha fallecido esta tarde, según han informado fuentes del 112.

La mujer permanecía ingresada desde las 00:28 horas del pasado 10 de julio, cuando fue atendida en el servicio de Urgencias. Tras una primera valoración médica y su estabilización, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La paciente sufría quemaduras en el 20 % de la superficie corporal y presentaba además importantes patologías previas.

Con este fallecimiento, ascienden a 13 las víctimas mortales del incendio registrado en Los Gallardos.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

La identificación de los otros 12 fallecidos sigue pendiente tras haberse extraído su perfil genético, que ahora deberá compararse con el de posibles familiares. Se han registrado, además, ocho denuncias por desaparición.

Moreno destacó la labor que está realizando la Guardia Civil en materia de análisis de ADN, un trabajo desarrollado por el servicio de Criminalística de Madrid a partir de las muestras enviadas desde el Instituto de Medicina Legal de Almería.