Desde la zona cero del incendio de Almería: "Nadie conocía Los Gallardos y ahora es mundial, esto es horrible"

La catástrofe ha dejado a muchos habitantes en estado de shock y ha alterado la vida y actividades del pueblo, incluida la feria local.

Vecinos relatan escenas de pánico y pérdida, como la de un hombre que huyó en moto mientras su esposa fallecía atrapada por el fuego.

El municipio, hasta ahora poco conocido, ha pasado a ser noticia internacional debido a la magnitud de la tragedia.

El incendio forestal en Los Gallardos (Almería) ha causado 12 muertos, siete desaparecidos y más de 6.600 hectáreas quemadas.

Los Gallardos tiene 3.100 habitantes y es habitualmente una ciudad dormitorio de las localidades cercanas de Mojácar, Garrucha o Vera, que son eminentemente turísticas en la costa almeriense.

Hasta este pasado jueves solo lo conocían los residentes de la zona. Sin embargo, ya ha pasado a la historia por sufrir el peor incendio forestal del siglo en España por el número de víctimas mortales con 12 fallecidos, siete desaparecidos y más de 6.600 hectáreas quemadas.

El fuego se originó en las pedanías de esta localidad y, por tanto, se está hablando del incendio forestal de Los Gallardos, algo que no se olvidará en muchos años.

Pedro Cazorla le corta un pelo a un cliente británico en su peluquería en Los Gallardos. Angel Recio

EL ESPAÑOL ha visitado Los Gallardos y ha hablado con varios de sus vecinos, que aún están en estado de shock.

Juana Mari Torres es farmacéutica y reside en el municipio. "Esta pasada noche ha sido horrible. Desde mi casa se veía el fuego como bajaba. Nadie conocía Los Gallardos, había que decir que estaba cerca de Mojácar, y ahora somos noticia mundial", comenta.

Trabaja junto a Eva y ambas están viviendo la tragedia en primera persona. De hecho, el viernes por la tarde "llegó un hombre francés con las piernas quemadas de unos 50 y pocos años. Nos dijo que había salido en la moto huyendo del fuego, pero que su mujer no pudo salir y es una de las fallecidas".

Por otra parte, comentan que hay muchas personas que tuvieron que salir corriendo de sus casas y no se llevaron sus tarjetas sanitarias. Personas que están con tratamientos y les están facilitando las medicinas en coordinación con los centros médicos.

Jaime Fernández es feriante. Estaba en Málaga cuando se desató el incendio y ha vuelto a Los Gallardos, entre otras cosas, porque este próximo miércoles, en teoría, empieza la feria del municipio.

"No sabemos qué va a pasar. Por ahora no hemos podido montar los carricoches, no sabemos si habrá feria o no y la verdad es que para mí es un atraso total porque no ingreso nada entonces", subraya.

Al salir de la farmacia, subiendo una de las calles principales, hay un pequeño mirador desde el que un señor mayor observa cómo van y vienen los helicópteros cargados con agua. El ruido es constante.

El feriante Jaime Fernández y las farmacéuticas Eva y Juana Mari en una farmacia de Los Gallardos. Angel Recio

Pedro Cazorla es de Los Gallardos, tiene una peluquería de caballeros y atiende a un cliente británico. "Los vecinos tenemos miedo, estamos preocupados por la situación y no esperaba que el nombre del pueblo fuera a ser conocido por esto", afirma.

Mohamed es de Marruecos y lleva 20 años viviendo en Los Gallardos. Es jardinero y asegura estar "preocupado por la situación y por la imagen del pueblo", aunque no quiere dar muchos más detalles.

En una tienda de ultramarinos cercana, su propietaria prefiere no hacer comentarios aunque no hace falta. El sufrimiento se refleja en la cara. Dos señoras mayores compran verduras. "Es una catástrofe", dicen entre dientes.

Una mujer cruza una calle de Los Gallardos. Angel Recio

El incendio se extinguirá, las personas desalojadas regresarán a sus casas, los turistas a sus ciudades y quedará el recuerdo de las personas fallecidas. Pero Los Gallardos nunca más volverá a ser un pueblo anónimo, sino aquel en el que se desató el peor incendio forestal de España en lo que va de siglo XXI. No todo puede ser perfecto.