La mejora del clima abre "una ventana de oportunidad" para controlar el fuego en Almería: la cifra de muertos sigue en 12

Imagen del incendio forestal declarado en la zona de los Gallardos (Almería). Francisco J. Olmo / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La mejora de las condiciones meteorológicas en Los Gallardos permite una intervención más ofensiva para controlar el incendio, tras jornadas centradas en labores defensivas. El incendio ha afectado ya a 6.600 hectáreas, mantiene 12 víctimas mortales confirmadas y no se han producido nuevos desalojos ni víctimas desde la mañana del viernes. En las tareas de extinción participan unos 500 efectivos y se han incorporado medios aéreos adicionales, con hasta 22 aeronaves preparadas según evolución del fuego. Continúan evacuadas 1.448 personas, de las cuales 164 permanecen realojadas, y la autovía A-7 ha sido reabierta tras quedar protegida del avance de las llamas.

El grave incendio que asola Los Gallardos, en la provincia de Almería, encara una nueva jornada con mejores perspectivas y una "ventana de oportunidad". Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia ante los medios a primera hora de este sábado, en la que ha apuntado que, por el momento, no hay nuevas víctimas mortales ni más desalojos en la zona.

Sanz ha explicado que durante la noche los frentes del incendio "han permanecido menos activos" y que "no se han producido, y esto es muy importante, nuevas amenazas directas a zonas habitadas".

Los trabajos se han centrado en la apertura de líneas de defensa para contener el avance de las llamas y en la consolidación del perímetro mediante fuego técnico, una maniobra que, según ha señalado, ha evitado que el incendio cruzara la autovía A-7.

"Eso salvó ayer que, por ejemplo, no saltara de manera directa la autovía, lo cual hubiera complicado muchísimo el incendio", ha afirmado.

El consejero ha destacado que la meteorología ofrece por primera vez desde el inicio del incendio unas condiciones favorables para actuar con mayor intensidad. "Tenemos viento muy débil, de unos dos kilómetros por hora, y una humedad relativa en torno al 50%. Es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad", ha indicado.

Hasta ahora, según ha explicado, los equipos habían trabajado prácticamente en labores defensivas para evitar el avance de los flancos del incendio, pero este sábado podrán iniciar una estrategia más ofensiva.

"Es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio y eso es una ventana de oportunidad extraordinaria para empezar ya a afrontar la lucha contra este incendio", ha señalado.

Desde primera hora de la mañana se han incorporado cuatro medios aéreos, concretamente dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, aunque Sanz ha precisado que la Junta mantiene preparados hasta 22 medios aéreos para incorporarlos en función de la evolución del incendio.

En las labores de extinción trabajan alrededor de 500 efectivos, entre ellos unos 200 profesionales del Plan Infoca, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica y bomberos del Consorcio Provincial.

Antonio Sanz ha informado de que el perímetro del incendio se ha ampliado debido a la intensidad de varios focos activos, elevando la superficie afectada hasta las 6.600 hectáreas.

No obstante, ha subrayado que la principal noticia positiva es que desde la mañana del viernes no se han registrado nuevas víctimas mortales. Actualmente hay 12 fallecidos confirmados.

En este sentido, ha explicado que la Guardia Civil ha peinado las zonas afectadas, incluidas áreas que todavía presentaban puntos calientes, sin localizar nuevas personas fallecidas.

El consejero también ha querido aclarar la situación respecto a las personas cuya localización siguen intentando confirmar sus familiares. Sanz ha rechazado utilizar el término "desaparecidos" y ha pedido hablar de "personas no localizadas".

"Estamos hablando de personas con las que sus familiares no pueden contactar, pero pueden estar en un albergue, con amigos o haber cambiado de teléfono", ha explicado.

Ha precisado que las autoridades han recibido más de 400 llamadas de familiares, muchas de ellas correspondientes a personas con las que no mantenían contacto desde hacía años.

1.448 personas evacuadas

En cuanto a la situación de la población, Sanz ha indicado que durante la noche no se han producido nuevos desalojos ni confinamientos. Actualmente permanecen 1.448 personas evacuadas, de las que 164 continúan realojadas en distintos dispositivos habilitados por las administraciones.

Asimismo, ha recordado que durante la madrugada pudo reabrirse al tráfico la autovía A-7. Los esfuerzos de extinción se concentran ahora en el flanco izquierdo y la cabeza del incendio para contener su propagación y evitar nuevas afecciones a zonas habitadas.

Polémica del Es-Alert

Preguntado por la polémica generada por la ausencia de avisos mediante el sistema ES-Alert durante la emergencia, Antonio Sanz ha defendido que la decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos.

Según ha explicado, el sistema de alertas masivas mediante telefonía móvil no resultaba adecuado para una población de pequeño tamaño porque el mensaje habría alcanzado a miles de personas de municipios cercanos que no estaban afectadas por el incendio. "Se activa siempre con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política", ha afirmado.

También ha señalado que el incendio obligaba a transmitir instrucciones diferentes según cada zona, algo que el sistema no permitía segmentar adecuadamente. "Hubiera provocado mensajes confusos. Gente que tenía que evacuar habría recibido un mensaje de confinamiento y viceversa", ha sostenido.

Además, ha asegurado que durante la emergencia se registraron caídas de infraestructuras de telecomunicaciones que habrían limitado la eficacia del sistema de alertas.