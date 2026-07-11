Jose, el genio sevillano de 17 años con altas capacidades y la mayor nota de Bachillerato que sueña con ir a la NASA

Además de destacar académicamente, Jose practica judo, ha logrado el cinturón marrón y disfruta de actividades como la lectura y estar con amigos.

Su sueño es trabajar en la NASA y planea realizar un máster en Estados Unidos tras finalizar su grado universitario.

Cursará Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla, siendo menor de edad gracias a la flexibilización de cursos por su talento.

Jose Flores Cabello, joven sevillano de 17 años con altas capacidades, ha obtenido la mayor nota en los Premios Extraordinarios de Bachillerato de Andalucía.

El deseo del sevillano Jose Flores Cabello de trabajar en la NASA está cada vez más cerca.

Este joven de solo 17 años acaba de alcanzar la mayor puntuación en los Premios Extraordinarios de Bachillerato, que se han celebrado en toda Andalucía y que ha reunido a estudiantes de las ocho provincias, siendo de Sevilla más de 500 aspirantes.

Jose se ha enfrentado académicamente a los mejores alumnos de la comunidad y ha obtenido la mayor nota, con un 39,15, a menos de un punto del máximo al que podía aspirar y ha logrado la mejor calificación alcanzada por un galardonado con el premio.

Tras desarrollar toda su trayectoria académica como alumno del colegio concertado Montaigne, el próximo mes de septiembre estudiará el Grado de Ingeniería Aeroespacial, la cuarta titulación con la nota de corte más alta en la Universidad de Sevilla (US).

Y comenzará la carrera siendo menor de edad debido a que se trata de un estudiante de altas capacidades, de ahí que pasara de inmediato de segundo a tercero de la ESO, según ha explicado el propio joven a EL ESPAÑOL.

Su caso, como el de otros tantos alumnos andaluces, está calificado como necesidad educativa especial, condición de la que aún no se ha concienciado lo suficiente la sociedad, pese a las reclamaciones de los propios centros educativos.

Para su madre, María Cabello, que también ha hablado con este medio, el sistema educativo está dando pasos adelante, pero todavía no está del todo preparado para tratar con los alumnos de necesidad especial.

De hecho, señala que su hijo entró en el Centro CADIS, especializado en alumnos con altas capacidades, antes de cumplir los diez años, y que les ha servido de gran ayuda para que pudiera explotar todo su potencial académico.

En todo caso, sus progenitores agradecen el apoyo de este centro con la realización de cursos a los profesores, de cara a que pudieran ayudar a estos alumnos con necesidades especiales.

También valoran muy positivamente la respuesta del colegio a la hora de ayudar a desarrollar su alta capacidad educativa.

Un sueño de pequeño

Este joven sevillano siempre ha tenido claro que quería estudiar alguna temática relacionada con la ingeniería, probablemente debido a la genética familiar que le viene de su propia familia.

Su madre es arquitecta técnica, mientras que su padre, José Manuel Flores ejerce como ingeniero naval y es director de Ingeniería de Sea Master Engineering, por lo que el joven se decantó desde pequeño por esta rama del conocimiento.

Jose Flores, en el centro, junto a sus padres. María Cabello E.E

Por el momento, no ha decidido dónde desarrollará su carrera ni en qué momento abandonará su Sevilla natal, aunque sí tiene claro que le gustaría llegar a trabajar en la NASA, haciendo diseños y ayudando a la construcción de un cohete aeroespacial.

De hecho, su intención es realizar un máster en Estados Unidos, cuando termine el Grado.

Mayor nota en el Bachillerato Extraordinario

Jose se enteró de los premios de Bachillerato Extraordinario tan solo unos días antes del examen y se lo propusieron desde su propio colegio tal y como publicó hace unos días el Diario de Sevilla.

Aunque en un principio se lo tomó con dudas, debido a diferentes planes y al escaso tiempo de preparación, decidió afrontar este examen porque lo vio como una oportunidad.

No obstante, participar en estas pruebas no está al alcance de cualquiera. Para presentarse a estos premios se exige, como mínimo, un 8,75 de calificación, algo que no ha sido problema para este alumno, que ha terminado su etapa preuniversitaria con matrícula de honor.

Estas pruebas son muy parecidas a la Selectividad, pero sin el estrés de jugarte el futuro, ya que en su caso, tenía el trabajo del curso hecho y esto era una oportunidad para rematar el trabajo.

El joven asegura que pese a que obtuvo dos calificaciones de diez puntos, en las pruebas de Inglés y Matemáticas, señala que la nota que le produce mayor satisfacción es la que logró en Filosofía. No se la había preparado, ya que no se presentó en Selectividad a esta materia.

El caso de Jose no es el único en la familia. A su hermana, Rocío Flores, el centro también ha decidido aplicarle la misma medida, la de adelantarle un curso, para que pueda aprovechar todo su talento. Es por ello que ha pasado de segundo a tercero de la ESO por idéntico motivo.

Jose Flores, a la izquierda, con su hermana, a la derecha, al lado de sus progenitores. María Cabello E.E

Según detalla la madre, es la edad ideal que los especialistas recomiendan para adelantar el curso y que se produzca lo que se denomina "flexibilización", ya que entre el segundo y el tercer curso de la ESO, no se produce un gran avance en las diferentes materias.

Cinturón marrón en judo

José no solo ha dedicado su vida al estudio, sino que como admite, también le gusta realizar otras actividades, como la lectura, algo tan cotidiano como salir con sus amigos o practicar una de sus actividades favoritas, el judo.

Empezó a practicarlo con seis años, lo que le ha llevado a lograr el cinturón marrón, aunque señala que espera que no quede ahí y pueda lograr el negro. "Sería el cierre ideal".

Además, respecto a esta práctica señala que le queda una espinita clavada, ya que no pudo participar en el Campeonato de Andalucía que se celebró en 2020, debido a que este torneo que iba a celebrarse a mediados de marzo, se suspendió por el inicio de la pandemia por Covid-19.

Por último, Jose destaca "el gran talento" que hay en Andalucía que hay que aprovechar y evitar esa fuga de cerebros que anualmente se produce a nivel nacional.