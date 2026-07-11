Incendio forestal de Los Gallardos, Almería, última hora, en directo | El incendio ha evolucionado "relativamente bien" durante la noche
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio, pidiendo a la ciudadanía la "máxima cautela".
Más información: La zona cero de la tragedia forestal de Andalucía: "El poste de la línea eléctrica está podrido y es de un particular"
Algunas de las víctimas han sido halladas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.
El origen del fuego se sitúa en la caída de un cable del tendido eléctrico.
El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio.
-
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha evolucionado "relativamente bien" durante la noche
Fuentes del Plan Infoca han indicado que el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones".
Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.
Durante toda la noche se ha mantenido un despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población.