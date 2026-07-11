El clima da tregua en Almería: el fuego no ha avanzado y se abre otra 'ventana de oportunidad' para estabilizarlo esta noche

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Almería ha causado la muerte de 12 personas y ha quemado 6.600 hectáreas, manteniéndose en siete el número de desaparecidos. Las condiciones meteorológicas han favorecido el control del fuego, que no ha avanzado en el último día y podría estabilizarse durante la noche. La mayoría de las 250 viviendas revisadas por la Guardia Civil no han resultado afectadas por las llamas. Las 1.400 personas desalojadas aún no pueden regresar a sus casas, aunque algunos vecinos pueden acceder brevemente para recoger objetos esenciales.

Buenas noticias en el trágico incendio de Almería que ha provocado la muerte de 12 personas y quemado 6.600 hectáreas. No se han encontrado más víctimas mortales y se mantiene el número de personas desaparecidas o no localizadas en siete.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado pasadas las ocho de la tarde que "el fuego no ha avanzado nada en el día de hoy" y que se prevén buenas condiciones de humedad y viento esta noche que podrían favorecer que se pudiera estabilizar en las próximas horas.

Bomberos en el incendio de Los Gallardos en Almería este sábado. Plan Infoca

"La perspectiva del incendio es favorable, la ventana de oportunidad que nos ha dado la meteorología durante el día se ha aprovechado con un trabajo intenso", ha resaltado el ministro, aunque siempre, lógicamente, "con todas las cautelas" ya que un fuego de estas características se puede descontrolar en cualquier momento.

Bolaños ha llegado al puesto de mando avanzado situado en la localidad de Turre sobre las seis de la tarde y, junto al consejero de la Junta de Andalucía Antonio Sanz, varios alcaldes y responsables de las fuerzas de seguridad, han ido a visitar el perímetro, así como las localidades de Bédar y Lubrín.

Félix Bolaños y Antonio Sanz esta tarde en el puesto de mando de Turre. Angel Recio

El ministro ha puesto en valor que el fuego se ha acotado, es decir, ya no están ardiendo más de las 6.600 hectáreas ya anunciadas esta mañana. Una vez delimitado ese perímetro, los trabajos se centran ahora en atacar los focos que quedan activos dentro del perímetro.

Otra buena noticia es que, según Bolaños, "la práctica totalidad de las viviendas no están afectadas. Habrá algunas que sí, pero la mayoría de las 250 viviendas que ha revisado la Guardia Civil no están afectadas por el fuego", ha subrayado el ministro.

Pese a estos brotes verdes, las 1.400 personas desalojadas aún no podrán volver a sus casas hasta, según Bolaños, "hacerlo con todas las garantías".

Sí se está permitiendo a vecinos de algunas localidades como Bédar que accedan unos minutos, acompañados de la Guardia Civil, para recoger documentación o medicinas.

Ya no quedan personas desalojadas en los pabellones. Todas están en hoteles, casas de amigos o familiares o segundas residencias. El ministro ha asegurado que el Gobierno pagará todos los gastos.

Identificación de los cadáveres

Aún no se ha podido identificar a las 12 personas fallecidas en este incendio en Los Gallardos. Los cuerpos quedaron totalmente calcinados y tras realizar las pruebas forenses no se pudo saber a qué personas pertenecían.

Esos restos han sido trasladados a Madrid. Bolaños ha precisado que cuando puedan ser identificadas esas muestras biológicas se podrá saber a quiénes pertenecen y sus nacionalidades, algo que ocurrirá en los próximos días.