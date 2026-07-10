El viento y el calor complican la extinción del incendio de Los Gallardos: aviso amarillo por altas temperaturas todo el día

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal de Los Gallardos ha causado 11 muertos, 9 heridos y más de 20 desaparecidos en Almería. El viento fuerte y las altas temperaturas, que podrían superar los 38 grados, dificultan las labores de extinción del fuego. El incendio se originó por la caída de un cable eléctrico sobre la N-340A; algunas víctimas fueron halladas en vehículos calcinados. Más de 600 personas han sido desalojadas y la Unidad Militar de Emergencias trabaja junto a bomberos forestales en el operativo.

Almería ha amanecido este viernes como un auténtico infierno por el incendio forestal de Los Gallardos en el que ya han muerto 11 personas; nueve están heridas y más de una veintena están desaparecidas.

Así, las condiciones meteorológicas se siguen complicando este viernes en la zona afectada. El viento sopla fuerte de componente suroeste desde primera hora de la mañana, un factor que dificulta el trabajo de los equipos de extinción sobre el terreno.

Por si esto fuera poco, a partir de las 13.00 horas se activa el aviso amarillo por altas temperaturas en el Valle de Almanzora, Los Vélez y el Levante almeriense. Las temperaturas podrían superar los 38 grados, lo que complicaría todavía más las labores de extinción en una zona ya castigada por el fuego. El aviso permanecerá activo hasta las 21.00 horas.

Infoca ya advertía este jueves de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora sobre una zona de espartales especialmente seca, una combinación que disparó la virulencia de las llamas durante la noche.

El incendio, originado por la caída de un cable del tendido eléctrico sobre el kilómetro 511 de la N-340A, ha dejado hasta el momento 11 fallecidos, elevando el balance anterior que dejaba en seis el número de víctimas mortales. Algunas de ellas fueron halladas en el interior de vehículos alcanzados por las llamas.

El consejero de Interior, Antonio Sanz, detalló que cuatro de los fallecidos viajaban en un mismo coche y eran de origen británico. Las otras siete víctimas caminaban tras haber abandonado sus vehículos, buscando una salida que no era la indicada.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio y ha pedido a la ciudadanía "máxima cautela" durante toda la noche. Moreno ha señalado que la situación era "esperable" por las lluvias del invierno y el volumen de pasto seco, y ha advertido de un "verano duro" en materia de incendios.

Más de 600 personas han sido desalojadas, 193 de ellas realojadas en albergues de Lubrín y Garrucha. La Unidad Militar de Emergencias movilizó a 200 efectivos y 70 vehículos para reforzar el operativo, que ya contaba con 150 bomberos forestales del Plan Infoca y cinco vehículos autobomba.

Permanecen cortadas la autovía A-7, entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente, y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del frente del incendio.