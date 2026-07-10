La "velocidad extraordinaria" del fuego en Los Gallardos pilló en "una ratonera" a dos grupos que huían por su cuenta

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Los Gallardos (Almería) avanza a gran velocidad debido al viento y la complicada orografía, dificultando la intervención de maquinaria. Once personas han fallecido, la mayoría extranjeros, al quedar atrapados mientras intentaban huir del fuego; siete murieron en una rambla sin salida. Más de 600 personas han sido desalojadas y 193 realojadas en albergues de Lubrín y Garrucha, mientras prosiguen las labores de extinción con 464 efectivos. Los heridos más graves han sido trasladados en helicóptero a la Unidad de Quemados de Sevilla, mientras otros reciben atención en el hospital Torrecárdenas de Almería.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha señalado en una comparecencia desde el entorno del incendio de Los Gallardos (Almería) que se trata un fuego "francamente muy complejo", que se inició ayer por la tarde debido al tendido eléctrico.

"Ha avanzado muy rápido, con un viento muy importante y una velocidad extraordinaria", ha apuntado, al tiempo que recuerda que es una zona con "infinitos diseminados y muchísimo barranco, donde actuar es complejo porque no puede entrar la maquinaria".

Sanz ha calificado el suceso de "tragedia", con 11 fallecidos por el momento y cientos de realojados.

Los fallecimientos se habrían producido buscando una salida. Por una parte, un grupo que viajaba en un vehículo y que se supone que son británicos ya que conducían un coche con volante a la derecha.

Sorprendidos en una rambla

El otro grupo, con nueve personas, habría buscado una salida por su cuenta. Siete de ellos fallecieron, en su mayoría extranjeros, y dos salieron con vida. "Ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía, se metieran en una ratonera, en una rambla sin salida", señala Sanz.

Asimismo, el consejero recuerda que "es muy importante siempre atender a las instrucciones y mensajes de las autoridades, que no son recomendaciones, son instrucciones".

Sanz ha informado de que hay más de 600 personas desalojadas por el incendio en Los Gallardos. De ellos, 193 están realojados en albergues en las localidades de Lubrín y Garrucha.

Los heridos más graves, a Sevilla

Los heridos más graves se han trasladado en helicóptero a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que el resto está en el Torrecárdenas de Almería.

Actualmente trabajan sobre el terreno unos 464 efectivos, con 124 vehículos y casi una veintena de medios aéreos. La previsión del viento y la difícil orografía complican las labores de extinción, con un "flanco derecho muy activo", ha precisado Sanz.

Antonio Sanz, junto al resto del Gobierno andaluz, tenía que tomar posesión hoy en el Palacio de San Telmo de Sevilla, pero este trágico suceso ha hecho que la convocatoria quede aplazada, sin nueva fecha por el momento.