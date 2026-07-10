Moreno busca "encapsular" Andalucía con un Gobierno de veteranos para lidiar con Vox ante el nuevo ciclo electoral

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en San Telmo antes de dar a conocer al nuevo equipo de Gobierno Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno apuesta por un Gobierno continuista con veteranos y técnicos para afrontar el reto de gobernar con Vox en Andalucía. Antonio Sanz, figura clave del PP andaluz, asume la vicepresidencia y varias consejerías, consolidándose como mano derecha de Moreno. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, entra en el Ejecutivo como vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia y Administración Local. La mayoría de los consejeros repiten en sus cargos, destacando la estabilidad del gabinete y la incorporación de dos nuevos perfiles técnicos en Fomento y Medio Ambiente.

Juanma Moreno parece haber tomado buena nota de la recomendación de San Ignacio de Loyola: "En tiempos de tribulación, no hacer mudanza".

El presidente, que ha logrado el aval mayoritario de los ciudadanos, se ve sin embargo ante el reto de gobernar con Vox dentro del Ejecutivo, un partido que al mismo tiempo es competidor por el espacio electoral de la derecha.

Y se avecina un intenso ciclo electoral con dos comicios capitales: las generales, que serían a más tardar en agosto del año que viene pero podrían adelantarse a febrero, y las municipales, en mayo.

Para ello, Moreno ha apostado por una línea continuista en el Consejo de Gobierno con caras conocidas, veteranos bien fajados en la Junta y a la vez perfiles políticos de trayectoria acreditada.

Un gabinete "sólido, legítimo, transparente, democrático" cuyo "objetivo primordial es salvaguardar la estabilidad", dijo ayer el presidente en San Telmo antes de dar lectura a la lista de consejeros.

Moreno se rodea de 'pretorianos' y avisa: "Frente a quienes intenten alimentar el ruido, vamos a responder con hechos, gestión y defensa inquebrantable de la convivencia".

En la memoria está la estrepitosa ruptura del pacto PP-Vox en Murcia. A preguntas sobre aquello, el presidente replica que "mi obligación es encapsular al gobierno de Andalucía de la confrontación partidista y electoral".

De los trece consejeros, diez repiten dentro del ejecutivo. La foto de familia de hoy ofrecerá por tanto una clara imagen de continuidad. Moreno, afirma, ha "optado por mantener el tronco común", con Carolina España y Antonio Sanz como columnas dóricas.

Sanz, el hombre de los mil cargos

El jerezano es un veterano tanto en lo orgánico como institucional y sale reforzado en el arranque de la legislatura. Tanto que será la persona que lo sustituya cuando este tenga que ausentarse. Se han preocupado de dejar este punto amarrado en el acuerdo con Vox.

Como en aquella película de Alberto Rodríguez, El hombre de las mil caras, el nuevo vicepresidente de la Junta será el hombre de los mil cargos. Porque además de la vicepresidencia, ejercerá de consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Durante su dilatada carrera, fueron claves los años en los que se convirtió en el máximo azote del PSOE por el caso ERE, como mano derecha del histórico popular Javier Arenas. Fue secretario general del PP andaluz y hombre fuerte de Mariano Rajoy en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Moreno ya depositó toda su confianza en él el pasado mes de octubre cuando estalló la crisis de los cribados para atajarla y evitar que le pasara factura en las urnas. Los 150.000 votos más que consiguió Moreno el pasado 17 de mayo denotan que consiguió ambas cosas.

Político todoterreno, está muy acostumbrado a las emergencias de todo tipo. Fue el primer político en llegar a la zona cero del accidente de Adamuz. Y en verano no se quita el chaleco antiincendios en cualquier punto de Andalucía.

Por su parte, Carolina España se ha convertido en otro peso pesado dentro del Gobierno desde hace cuatro años cuando llegó directamente del Congreso de los Diputados. Antes había ejercido como concejal en el Ayuntamiento de Málaga desde 1999.

Los que la conocen sostienen que mostró un "perfil fuerte" en la Cámara Baja al igual que en el Gobierno andaluz, donde ha logrado hacerse un hueco importante después de que Juanma Moreno la nombrara portavoz para que librara el cuerpo a cuerpo con la que fuera ministra de Hacienda María Jesús Montero en el espinoso asunto de la financiación. Batalla que seguirá librando.

La otra vicepresidencia la ejercerá el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, quien también será el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

El abogado gaditano tuvo despacho propio en su ciudad natal durante dos décadas. En su trayectoria política, fue uno de los primeros afiliados de VOX en Cádiz: se sumó en 2014. En 2018 fue elegido diputado en el Parlamento de Andalucía por su provincia, siendo también el primer cargo institucional de VOX en un Parlamento.

En 2022 se quedó con la miel en los labios cuando Santiago Abascal decidió que la candidata fuera Macarena Olona, quien finalmente no consiguió el objetivo de entrar en el Gobierno. En 2026 se ha resarcido.

Dos nuevos 'técnicos'

Las otras dos caras nuevas en el organigrama son Mario Muñoz-Atanet Sánchez, quien será consejero de Fomento y Movilidad. Malagueño de nacimiento e ingeniero de profesión, Moreno se fijó en su perfil más técnico como viceconsejero.

Ha impulsado importantes proyectos como las ampliaciones de los metros de Sevilla y Granada o la puesta en marcha del tranvía de Jaén, además de gestionar el transporte público regular de viajeros por carretera durante la pandemia.

Adolfina Martínez Guirado también se estrenará en el nuevo Gobierno andaluz como consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Jienense de nacimiento, es funcionaria y su perfil también es muy técnico.

La hasta ahora secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo tuvo un papel clave durante la pandemia. Se encargó de la coordinación de la oficina técnica de apoyo a la gestión de los procesos automatizables y de comprobación de requisitos de subvenciones.

El 'tronco' de los veteranos

Los siete miembros restantes del Gobierno, que ostentan las consejerías más troncales, repiten todos en sus puestos. Loles López Gabarro continuará como consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Se trata de uno de los perfiles más cercanos a Juanma, aunque su nombre había estado en duda hasta el último momento por las presiones de Vox contra su gestión y para coger esta cartera.

Por tanto, la onubense jugará un papel clave en esta legislatura para hacer frente a políticas que los de Abascal han incluido en el pacto de Gobierno, como el rechazo a los menores migrantes no acompañados o el plan de repatriación de la inmigración ilegal.

Otros de los afines políticos con los que Juanma Moreno seguirá contando será con Patricia del Pozo como consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, con bastante perfil de partido, y con Ramón Fernández-Pacheco, que continuará al frente de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Juanma Moreno también mantiene a Rocío Díaz como consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio. Una cartera 'retitulada' para otorgar más peso a la lucha contra el problema de la vivienda y las dificultades de acceso para los jóvenes.

José Antonio Nieto repite pero cambia de atribuciones: será el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Nieto fue alcalde de Córdoba y secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy en pleno procés catalán.

A su vez, Juanma Moreno también contará con los perfiles más técnicos que ha tenido estos últimos cuatro años.

Es el caso de Carmen Castillo, inspectora de Educación, como consejera de esta materia; de Jorge Paradela, a cuya cartera de Industria se le une la de Universidad, y de Rocío Blanco como consejera de Empleo, una de las más longevas de su gobierno fichada por Ciudadanos en su momento.