Juanma Moreno aclara por qué no se envió un mensaje de ES-Alert: "Generaba más confusión que acierto, según los técnicos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Puesto de Mando Avanzado Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Los Gallardos (Almería) ha causado al menos 12 muertos y hay 23 personas no localizadas. Juanma Moreno explicó que no se envió un mensaje de ES-Alert porque podría haber generado confusión, según los técnicos. El fuego avanzó rápidamente de urbano a forestal por vientos de 50 km/h y la complicada orografía, afectando a 3.500 hectáreas. Algunos vecinos no atendieron las recomendaciones de evacuación, lo que habría contribuido al número de fallecidos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "tragedia mayúscula" el incendio en la zona de Los Gallardos (Almería) en el que han perdido la vida hasta el momento 12 personas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos (Almería), ha confirmado dicha cifra, así como las 23 personas "no localizadas, que no significa que estén fallecidas".

Moreno ha aclarado, a preguntas de la prensa, por qué no se ha enviado un mensaje del sistema ES-Alert a las personas que vivían en el torno del incendio.

"Aquí había casos en los que había que confinar y otros en los que tenían que salir de casa; podía generar mucha más confusión que acierto, me dijeron los técnicos", ha señalado.

De hecho, hubieran sido necesarios, asegura, hasta "tres" mensajes distintos. Además, la orografía de la zona y la cantidad de vivienda en diseminado, con zonas sin cobertura, aconsejaba no hacerlo.

Moreno ha explicado que el incendio "empieza en una carretera, en la cuneta" y según se estudia podría deberse a un poste de "conexión privada" de electricidad.

De urbano a forestal

El fuego, al principio de poca intensidad, pasó de urbano a forestal rápidamente debido a vientos de 50 km/h. "Los alcaldes y concejales fueron avisando de manera personal a muchos de los diseminados y vecinos, para que pudiesen tomar las decisiones que se habían adoptado en esos momentos".

El presidente ha afirmado que "una serie de vecinos que lamentablemente no hizo caso a las peticiones que se les hizo por parte de los miembros de la corporación. La no atención a esas recomendaciones probablemente ha causado el triste suceso de ese número de fallecidos".

Se trata de un "incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora", que va a requerir aún de días para su extinción, "dada la orografía del terreno, con espacio muy escarpado". Por el momento, hay 3.500 hectáreas calcinadas.

Moreno pide "prudencia" y alerta de un pronóstico de vientos más elevados en las próximas horas que complicarán las tareas de extinción.

El malagueño mantiene que "estamos ante uno de los incendios más rápidos y complejos de los últimos años" y que las lluvias de invierno que han generado mucho pasto en primavera y las recientes olas de calor, han facilitado un incendio de este tipo.

Un verano complicado

"Es muy triste porque sabíamos que este verano iba a ser y va a ser de los más difíciles para los incendios", ha lamentado.

Moreno se ha desplazado esta mañana desde Sevilla al Puesto de Mando Avanzado cerca de la zona afectada.

El presidente tenía previsto encabezar hoy la ceremonia de toma de posesión de los 13 nuevos consejeros del Gobierno andaluz que designó ayer jueves.

El acto, que iba a tener lugar en el Palacio de San Telmo, quedó cancelado a primera hora de la mañana, sin que haya por el momento fecha prevista para retomarlo.

Moreno ha señalado en sus redes que recibió la llamada del Rey Felipe, a quien agradeció "su preocupación, sus sentidas condolencias y el mensaje de afecto y solidaridad que me ha trasladado para todos los andaluces".