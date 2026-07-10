Incendio de Los Gallardos en Almería, última hora en directo | El fuego deja ya 11 muertos y 19 desaparecidos tras quemar más de 3.000 hectáreas
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio, pidiendo a la ciudadanía la "máxima cautela".
Más información: Al menos 11 muertos y 19 desaparecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería): "Fue una trampa"
Algunas de las víctimas han sido halladas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.
El origen del fuego se sitúa en la caída de un cable del tendido eléctrico.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha desvelado que hay 19 desaparecidos.
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Incendio en Almería | La difícil orografía complica las labores de extinción
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de más de 600 personas desalojadas por el incendio en Los Gallardos.
De ellos, 193 están realojados en albergues en las localidades de Lubrín y Garrucha.
Los heridos más graves se han trasladado en helicóptero a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que el resto está en el Torrecárdenas de Almería.
Actualmente trabajan sobre el terreno unos 464 efectivos, con 124 vehículos y casi una veintena de medios aéreos.
La previsión del viento y la difícil orografía complican las labores de extinción, con un "flanco derecho muy activo", ha precisado Sanz.
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Última hora, incendio en Los Gallardos | La UME trabaja sin cesar para su extinción
🔴 La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 10, 2026
👉 El fuego deja al menos 11 muertos y 23 desaparecidos
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Última hora del grave incendio | Antonio Sanz asegura que se trata un fuego "francamente muy complejo"
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha señalado en una comparecencia desde el entorno del incendio que se trata un fuego "francamente muy complejo", que se inició ayer por la tarde debido al tendido eléctrico.
"Ha avanzado muy rápido, con un viento muy importante y una velocidad extraordinaria", ha apuntado, al tiempo que recuerda que es una zona con "infinitos diseminados y muchísimo barranco, donde actuar es complejo porque no puede entrar la maquinaria".
Sanz ha calificado el suceso de "tragedia", con 11 fallecidos y cientos de realojados.
Los fallecimientos se habrían producido buscando una salida. Sanz recuerda que "es muy importante siempre atender a las instrucciones y mensajes de las autoridades, que no son recomendaciones, son instrucciones".
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Grave incendio en Los Gallardos | Consternación tras la catástrofe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han expresado su consternación y dolor ante la catástrofe y, como consecuencia de la tragedia, la Junta de Andalucía ha aplazado el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Ejecutivo autonómico, previsto para esta mañana en Sevilla.
Asimismo, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado su solidaridad y ha puesto todos sus recursos a disposición de las autoridades andaluzas.
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Incendio en Almería | Los reyes están "profundamente consternados"
Los reyes se han mostrado este viernes "profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", en Almería, y han expresado su pesar a las familias de las víctimas y los afectados.
"Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados", ha indicado la Casa Real en un mensaje en la red social X respecto al incendio forestal.
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Terreno muy desfavorable
Los expertos indican que el incendio presenta una topografía muy desfavorable, con numerosos barrancos que impiden el acceso de maquinaria pesada y en las últimas horas preocupa el flanco derecho por su potencial avance hacia zonas de cultivo, mientras que el flanco izquierdo permanece muy activo.
Las llamas y el humo han obligado al desalojo preventivo de numerosos núcleos de población, concretamente el municipio completo de Bédar, su núcleo principal, viviendas aisladas y siete barriadas, las pedanías de Almocáizar, El Chocolate, Los Collados, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, además del complejo turístico Miraflores.
Además, hay 122 personas realojadas entre el teatro de Lubrín y el polideportivo de Garrucha.
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Incendio Los Gallardos | Más de 700 personas desalojadas
Antonio Sanz, Consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha confirmado que "hay 193 personas reubicadas en albergues. El resto, hasta 600, están con familiares"
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Última hora del incendio en Almería | 3.150 hectáreas calcinadas
ELfuego, originado por la posible caída de un cable eléctrico, ya ha calcinado unas 3.150 hectáreas.
La dirección de la emergencia, que ha destacado la complejidad de la gestión sobre el terreno, mantiene en once la cifra de muertos, localizados en su mayoría en una pedanía de Bédar: cuatro ciudadanos de origen británico atrapados en el interior de un vehículo y siete personas que murieron mientras caminaban buscando una vía de escape.
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Incendio en Los Gallardos | La UME despliega 200 militares
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería) que ha causado la muerte de once personas.
Así lo ha confirmado este viernes en la SER la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha manifestado que "la tragedia de Almería hace que estemos todos en una situación de shock".
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Incendio en Almería, en directo | Es uno de los más trágicos
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que ha dejado ya 11 personas fallecidas, según la última información oficial ofrecida por el Gobierno de Andalucía, es uno de los más trágicos ocurrido en España, similar por número de muertos al de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005.