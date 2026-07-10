Al menos 12 muertos y varios heridos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería): Moreno pide "máxima cautela"

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 12 personas han fallecido y varias han resultado heridas en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería), con víctimas encontradas dentro de vehículos atrapados por las llamas. El incendio, originado por la caída de un cable eléctrico, ha obligado a evacuar completamente el municipio de Bédar y varias pedanías cercanas, afectando a cientos de vecinos. La Unidad Militar de Emergencias y más de 150 bomberos forestales trabajan en la extinción del fuego, dificultada por fuertes vientos de hasta 70 km/h y la sequedad del terreno. El presidente Juanma Moreno y otros responsables políticos han pedido máxima cautela y han mostrado su consternación ante la magnitud de la tragedia.

Al menos 12 personas han fallecido en el grave incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar.

Algunas de las víctimas han sido halladas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.

Además, hay una mujer herida por quemaduras, que ha sido evacuada al hospital Torrecárdenas de Almería capital, otro varón atendido por la rotura de un tobillo y otra persona más trasladada al mismo centro hospitalario por intoxicación de humo.

Video del incendio de Los Gallardos Almería. Toda una pena lo rápido que está evolucionando el fuego.#LosGallardos #Incendio #almeria pic.twitter.com/kZWo8Co5IQ — victor (@victor04889538) July 9, 2026

Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves derivadas de la exposición a la densa humareda.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio, pidiendo a la ciudadanía la "máxima cautela" durante toda la noche. También ha indicado que tienen "el alma encogida" y están "rotos de dolor" y "consternados" por la "terrible noticia" en este incendio.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en la madrugada de este viernes su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado el suceso de "noticia terrible" y ha trasladado las condolencias de la Junta de Andalucía asegurando que "hoy el corazón de todos los andaluces está de luto".

El trágico desenlace se produce en medio de un éxodo masivo que ha vaciado de manera preventiva múltiples núcleos de población de la comarca del Levante almeriense por este incendio, que tuvo su origen en la tarde del jueves tras la caída de un cable de tendido eléctrico sobre el kilómetro 511 de la carretera nacional N-340A.

La cercanía del fuego y el denso humo han forzado la evacuación total del municipio de Bédar —incluyendo siete barriadas y viviendas aisladas—, así como de las pedanías gallarderas de Almocáizar, El Chocolate y Los Collados.

Permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y un complejo turístico de la zona.

La evacuación de Bédar presentó desde el primer momento graves complicaciones logísticas, ya que su carretera principal de salida quedó bloqueada por el fuego, obligando a desviar a numerosos damnificados hacia la localidad de Lubrín.

Cruz Roja ha movilizado sus recursos de respuesta inmediata para atender a la población afectada por las llamas, instalando un albergue provisional con medio centenar de camas en el municipio.

En estas instalaciones se han preparado inicialmente 50 plazas de alojamiento, quedando a la espera de que se determine el alcance definitivo de las necesidades derivadas de la situación.

Gran parte de los evacuados han tenido que ser desviados hacia el municipio de Lubrín. El alcalde de esta localidad, Domingo Ramos, ha confirmado a Efe que hasta ahora han acogido a una cifra estimada de entre 80 y 100 personas, que han sido reubicadas de urgencia entre las instalaciones del polígono industrial y el teatro municipal.

Los trabajos de extinción

Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetros por hora, lo que complica las labores de extinción del grave incendio forestal, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a sus efectivos para incorporarse estas labores de extinción, reforzando así el operativo. Los militares ya han salido de la base de Morón en dirección a Almería.

El anuncio de la llegada del ejército se produce horas después de que la Junta de Andalucía elevara la emergencia a la situación operativa 2 ante la virulencia y potencial del fuego.

Salida de unidades del Segundo Batallón de Intervención #BIEM2 de la @UMEgob para incorporarse a los trabajos de extinción en el #IFLosGallardos, en #Almería.@Plan_INFOCA pic.twitter.com/5DvjjlfYtN — UME (@UMEgob) July 9, 2026

Los efectivos de la UME se sumarán a los 150 bomberos forestales del Plan Infoca y a los cinco vehículos autobomba que permanecen batiéndose sobre el terreno. También están activas la Unidad Médica (UMIF), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

Durante las últimas horas, los trabajos terrestres se han centrado de manera prioritaria en la defensa directa de núcleos habitados como la barriada del Pinar de Bédar.

🔴 Elevamos el @Plan_INFOCA en #Almería a fase de emergencia, situación operativa 2, ante la evolución y el potencial del #IFLosGallardos



Trabajan ya 150 efectivos de EMA Infoca apoyados por 5 vehículos autobombas



Pedimos máxima prudencia a la población:



🚫 Evita la zona

👮♂️… pic.twitter.com/HzKaUVsniR — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 9, 2026

El caos circulatorio provocado por el fuego y el humo mantiene cerradas desde el jueves dos arterias vitales para la provincia: la autovía A-7, cortada al tráfico en sentido creciente entre los kilómetros 709 y 714, y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del frente.

El servicio de emergencias 112 ha llegado a gestionar más de 150 llamadas de ciudadanos alertando del inicio del fuego.



Según indicaron los testigos en esos primeros avisos, la caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal, desatando una tragedia sin precedentes recientes en la provincia.

Noticia en actualización

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