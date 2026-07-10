Incendio de Los Gallardos en Almería, en directo | Moreno confirma que ascienden a 12 las víctimas mortales y 23 las personas desaparecidas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que la Guardia Civil está realizando una batida vivienda a vivienda en la zona del diseminado más afectada por el incendio, con unidades especializadas como el Servicio de Alta Montaña desplazado desde Granada y el Servicio Aéreo del instituto armado.

Fernández ha señalado que esta tarea se lleva a cabo por unidades y que hasta ahora no había sido posible acceder a todas las viviendas por la actividad del fuego.

El delegado ha indicado que el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha es el punto habilitado para presentar denuncias por desaparición y para recoger las muestras biológicas que permitan identificar posteriormente a las víctimas mortales.

Fernández ha insistido en que quienes tengan constancia de un familiar, amigo o conocido desaparecido deben acudir a ese cuartel, ya que de forma oficial no consta ninguna denuncia por desaparición pese a la preocupación expresada a través de otros medios.

En colaboración con Cruz Roja, la Guardia Civil ha habilitado el centro polivalente de Mojácar como espacio de acogida para las familias que ya hayan presentado la denuncia, con atención psicológica durante la espera del cotejo de muestras.

Fernández ha detallado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a través del centro integral de datos y bajo la dirección del titular del Juzgado de Mojácar, será el encargado de certificar la identificación conforme a la normativa vigente.

Así, ha afirmado que el dispositivo de la UME podría reforzarse si la evolución del incendio lo exigiera y ha pedido máxima precaución ante los posibles cambios de viento que podrían reactivar las llamas hacia el norte.