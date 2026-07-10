Incendio de Los Gallardos en Almería, en directo | Moreno confirma que ascienden a 12 las víctimas mortales y 23 las personas desaparecidas
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio, pidiendo a la ciudadanía la "máxima cautela".
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Algunas de las víctimas han sido halladas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.
El origen del fuego se sitúa en la caída de un cable del tendido eléctrico.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha desvelado que hay 23 desaparecidos.
El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio.
El viento y el calor complican la extinción del incendio de Los Gallardos: aviso amarillo por altas temperaturas todo el día
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Juanma Moreno: "Ojalá que esas 23 personas desaparecidas aparezcan y no sean fallecidas"
Juanma Moreno ha expresado su deseo de que las personas desaparecidas sean localizadas con vida y ha calificado el incendio como una tragedia de enormes dimensiones.
"Ojalá que esas 23 personas desaparecidas aparezcan y no sean fallecidas. De cualquier modo, estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas. Muchas de ellas, la mayoría, son de procedencia del exterior de España, manifiesta.
El presidente ha advertido, además, que este verano será especialmente complicado por el estado de la vegetación tras las intensas lluvias de los últimos meses y ha apelado a la responsabilidad ciudadana.
"Sabíamos que este verano iba a ser de los más difíciles, y lo va a ser. No solo en Andalucía, sino en toda España, por las intensas lluvias que han dado lugar a una gran cantidad de matorral y hierbas. Nos queda mucho verano. Extrememos la precaución. Tenemos que poner lo mejor de todos nosotros para evitar pérdidas humanas y daños materiales, además de proteger nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad, admite.
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Juanma Moreno: "Las previsiones indican que se van a levantar rachas de viento, lo que dificultará todo"
El presidente andaluz ha señalado que la evolución del incendio dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas.
"Va a depender mucho de las condiciones climáticas. Lamentablemente, las previsiones indican que se van a levantar rachas de viento, lo que dificultará todo", señala.
Por último, ha recordado que se han ordenado nuevas evacuaciones y ha pedido a la población que siga las indicaciones de las autoridades.
"Se ha establecido la orden de evacuar a los vecinos que están en las inmediaciones del incendio. Hay que evitar nuevas víctimas, por lo que, por favor, hay que tener en cuenta las recomendaciones. El fuego puede venir del sur y cambiar. Es tremendamente complejo", ha añadido.
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Juanma Moreno asegura que se dio una orden de evacuación
Juanma Moreno ha explicado que la orden de evacuación fue trasladada a todos los vecinos, aunque ha lamentado que algunas personas no la atendieran.
"La decisión se trasladó a todos los vecinos, pero, lamentablemente, hubo una serie de vecinos que no hicieron caso. La no atención ha causado el triste suceso de tener este número de fallecidos."
Asimismo, el presidente ha advertido de la gravedad de la situación. "Estamos ante un incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora."
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Juanma Moreno: "Quiero agradecer a todas las administraciones aquí presentes.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado desde las inmediaciones del incendio que afecta a Los Gallardos. "Quiero agradecer a todas las administraciones aquí presentes. Este incendio comenzó en una cuneta, junto al margen de una carretera, y ha avanzado 15 kilómetros en apenas dos horas."
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Juanma Moreno confirma 12 fallecidos y 23 desaparecidos
Juanma Moreno ha confirmado que el balance provisional del incidente asciende a 23 personas desaparecidas y 12 fallecidas.
Según detalla el presidente andaluz, el origen del fuego parece que se produjo cuando un cable se rompió entre dos puntos situados en una cuneta, provocando fuego en ambos lados. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas, logrando controlar el incendio en uno de los flancos.
Sin embargo, las fuertes rachas de viento impidieron extinguir el fuego en el otro lado, favoreciendo su rápida expansión. Como consecuencia, el incendio llegó a propagarse a lo largo de 15 kilómetros en tan solo dos horas.
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La Brigada de La Legión en Almería brinda apoyo logístico a la UME en el incendio forestal de Los Gallardos
Los 220 militares y los 70 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados para el incendio forestal de Los Gallardos están recibiendo un importante apoyo por parte de la Brigada de La Legión que tiene base en la localidad almeriense de Viator.
Los legionarios se encuentran proporcionando "apoyo logístico" a los efectivos de la UME que llevan desde ayer sobre el terreno.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, dentro de este "apoyo logístico" se encuentra la "provisión de combustible a los vehículos y alojamiento y víveres" al personal militar.
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Desalojan a 400 personas de Alfaix por prevención ante la fuerza del viento
En torno a unas 400 personas han comenzado a ser desalojadas de forma preventiva en la pedanía de Alfaix de Los Gallardos (Almería) ante la evolución del fuego forestal que se originó este jueves.
La teniente alcalde de Los Gallardos, Antonia Martínez, ha confirmado que se ha procedido a iniciar este desalojo debido al empeoramiento de las condiciones climatológicas al aumentar la fuerza del viento en la zona, de modo que los auxiliados están siendo conducidos al pabellón de deportes del municipio costero de Garrucha.
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Teléfono habilitado para los familiares de afectados
El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio.
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Grave incendio en Los Gallardos | El rey transmite su pésame
Tras presidir la entrega de los despachos en la Academia General del Ejército del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier (Murcia), el rey Felipe Vi, acompañado por la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ha transmitido este viernes su pésame, cariño y apoyo a todos los que han perdido a sus seres queridos en el incendio que desde ayer afecta a Los Gallardos, en Almería, y se ha referido a la angustia de los que padecen la incertidumbre de los que no han sido localizados.
"Normalmente, hoy sería un día de gran celebración, pero todos saben el incendio que ayer se produjo en la provincia de Almería, que ha producido muchas víctimas”, ha indicado el rey, que ha reconocido el esfuerzo y el trabajo de todos los que están dedicados a combatir el fuego.
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Cortada de nuevo la A-7 por el incendio de Los Gallardos (Almería)
La autovía A-7 se volverá a cortar al tráfico al mediodía de este viernes debido al incendio forestal de Los Gallardos (Almería).
El corte, que se va a llevar a efecto en breve, afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 709 y 714, en dirección a Almería, han indicado fuentes del operativo que coordina la lucha contra el incendio.
Se trata del segundo corte de la autovía en las últimas horas, después de que a las 4 de esta madrugada se reabriera tras permanecer varias horas cerrada al tráfico debido al incendio.
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Incendio en Almería | Batidas en las viviendas afectadas
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que la Guardia Civil está realizando una batida vivienda a vivienda en la zona del diseminado más afectada por el incendio, con unidades especializadas como el Servicio de Alta Montaña desplazado desde Granada y el Servicio Aéreo del instituto armado.
Fernández ha señalado que esta tarea se lleva a cabo por unidades y que hasta ahora no había sido posible acceder a todas las viviendas por la actividad del fuego.
El delegado ha indicado que el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha es el punto habilitado para presentar denuncias por desaparición y para recoger las muestras biológicas que permitan identificar posteriormente a las víctimas mortales.
Fernández ha insistido en que quienes tengan constancia de un familiar, amigo o conocido desaparecido deben acudir a ese cuartel, ya que de forma oficial no consta ninguna denuncia por desaparición pese a la preocupación expresada a través de otros medios.
En colaboración con Cruz Roja, la Guardia Civil ha habilitado el centro polivalente de Mojácar como espacio de acogida para las familias que ya hayan presentado la denuncia, con atención psicológica durante la espera del cotejo de muestras.
Fernández ha detallado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a través del centro integral de datos y bajo la dirección del titular del Juzgado de Mojácar, será el encargado de certificar la identificación conforme a la normativa vigente.
Así, ha afirmado que el dispositivo de la UME podría reforzarse si la evolución del incendio lo exigiera y ha pedido máxima precaución ante los posibles cambios de viento que podrían reactivar las llamas hacia el norte.
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Grave incendio en Almería | Estos son los efectivos que trabajan en la extinción
El Gobierno de España ha desplegado un amplio dispositivo humano y material para la extinción del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería).
En las labores de emergencia participan 160 efectivos de la Guardia Civil, apoyados por 52 vehículos, dos helicópteros y dos drones. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a 220 efectivos y 70 vehículos.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incorporado cuatro aviones anfibios y un helicóptero para reforzar las tareas de extinción desde el aire.
Asimismo, Protección Civil colabora con 34 efectivos y dos vehículos. En conjunto, este operativo refleja la coordinación de los distintos organismos del Estado para combatir el incendio y proteger a la población, el medio natural y las infraestructuras de la zona afectada.
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Teo estuvo en el infierno en llamas de Bédar: 'Una mujer francesa se quemó con sus perros, ha caído una bomba'
Teo Mena no tenía palabras para definir el panorama que veía desde su casa de Bédar a Los Gallardos. "Era dantesco, todo el pueblo cercado por las llamas", subraya Teo, vecino de Bédar donde el incendio se ha cobrado la vida de -al menos- 11 personas.
"Creo que soy de los pocos vecinos que se ha quedado pasando la noche porque esta mañana solo estaba mi coche en el aparcamiento".
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Incendio Los Gallardos | 11 fallecidos y cuatro heridos graves
El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, ha confirmado que son 11 las personas fallecidas en el incendio forestal que se declaró ayer tarde en la localidad almeriense de Los Gallardos.
En estos momentos, el incendio afecta a los términos municipales de Los Gallardos, Bédar y Antas.
Además de los once fallecidos, hay cuatro heridos graves por quemaduras e inhalación de humo que fueron evacuados al Hospital de Torrecárdenas, y para los que se está valorando el traslado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Otras cuatro personas más fueron asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.
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Última hora, incendio en Almería | La Guardia Civil baraja la caída de un cable eléctrico
La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos (Almería) y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado, que colabora con las diligencias judiciales derivadas de esta emergencia.
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Incendio de Los Gallardos | Sánchez se coordina con Juanma Moreno para hacer frente a la situación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de informar por redes sociales que ha mantenido una conversación con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Tras este diálogo ha asegurado que ambas administraciones trabajan “desde el primer momento con la máxima colaboración para hacer frente a esta tragedia”.
Además, ha indicado que en estos momentos “todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya desplegados para lograr la extinción del incendio forestal Los Gallardos y la atención a las personas afectadas”.
También ha reiterado el pésame del Gobierno a las familias de las personas fallecidas en esta tragedia y ha insistido a la población de que siga todas las recomendaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.
Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2026
Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya…
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Un incendio nunca visto en la zona
En 2012, el alcalde de Bédar, Ángel Collado, vivió otro incendio forestal, pero nada tuvo que ver con el que están presenciando en estos momentos que ya se ha cobrado la vida de 11 vecinos, los cuales conocía.
“Algunos de ellos son vecinos que los conozco desde hace muchos años, e incluso algunos de ellos los he casado a pesar de ser de nacionalidad distinta a la nuestra", ha manifestado.
El equipo municipal fue “puerta por puerta” avisando a los vecinos para ir desalojando la zona.
Además, ha explicado que en el momento en el tuvo conocimiento de fuego y que los vecinos le avisaron de que había fuego, llamó al 112 y “me faltó tiempo para montarme en el coche y bajarme a la barriada".
Posteriormente, Collado ha indicado que desde un punto del municipio pudo comprobar como "la lengua de fuego se desplazó con muchísima rapidez".
"Estuvimos a punto también de sufrir otra tragedia porque se nos cortó la salida hacia Los Gallardos, que era la salida natural que teníamos que hacer”, ha explicado.
En ese momento reaccionaron y comenzaron a dar la vuelta a todos los coches que se dirigían hacia Los Gallardos “y los metimos en dirección Lubrín. Si no hubiéramos actuado de esa manera, hoy estaríamos hablando de otra cosa".
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Incendio de Los Gallardos | Diez de los once fallecidos son extranjeros
El incendio que desde ayer afecta a Los Gallardos, en Almería, se ha cobrado hasta el momento al menos la vida de 11 personas, de las que -a falta de la identificación definitiva- diez son extranjeras.
Cuatro de los fallecidos, al parecer, iban en un coche, todos son extranjeros y posiblemente británicos por el indicio del volante contrario del vehículo, pero aún pendientes de identificar. Las otras siete personas muertas iban en un grupo de nueve, de las que dos pudieron salvarse, según ha desvelado Sanz, que ha detallado que uno de ellos es de nacionalidad española y el resto podrían ser también extranjeros -belgas o británicos-, según aclara EFE.
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Incendio en Almería, en directo | El tráfico en la zona está ya normalizado
El tráfico en las vías afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, todas ellas carreteras locales, se ha normalizado ya después de que los agentes de la Guardia Civil han estado trabajando durante toda la noche.
Así lo ha asegurado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro informativo, en el que ha manifestado su solidaridad con todos los afectados y ha lamentado que, a diferencia del tráfico ya normalizado, las víctimas no se van a poder recuperar.
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Las imágenes del infierno de fuego de Los Gallardos (Almería): 11 personas han perdido la vida
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con 11 personas fallecidas, se trata del peor incendio con víctimas mortales en lo que llevamos de siglo en Andalucía, similar por número de muertos al de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005.