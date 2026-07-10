El incendio forestal declarado en Los Gallardos, en Almería, ha dejado al menos 11 personas fallecidas. El origen del fuego se sitúa en la caída de un cable del tendido eléctrico sobre la N-340A.

Habría al menos 19 personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas mortales serían extranjeras, de origen inglés o belga. Siete de ellas murieron al intentar huir a pie por una rambla que resultó ser una trampa. Los alcaldes de las localidades de la zona hablan de que fueron víctimas de "una trampa" natural.

Cuatro personas permanecen hospitalizadas en estado grave por quemaduras, trasladadas al hospital Torrecárdenas de Almería capital. Los casos más críticos han sido derivados en helicóptero a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío, en Sevilla.

Más de 600 personas han sido desalojadas de la zona. De ellas, 193 permanecen realojadas en albergues habilitados en Lubrín y Garrucha, entre ellos un complejo instalado por Cruz Roja con 50 plazas.

Los trabajos de extinción se complican por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. La Unidad Militar de Emergencias ha desplegado 200 efectivos y 70 vehículos, sumándose a los 150 bomberos forestales del Plan Infoca sobre el terreno.