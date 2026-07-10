Los fallecidos en el incendio de Los Gallardos son casi todos "británicos o belgas" que buscaron salida entre las llamas

Imágenes del incendio desde el puerto de La Garrucha Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La mayoría de los once fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) eran extranjeros, principalmente británicos o belgas. Cuatro de los fallecidos fueron hallados en un vehículo con volante a la derecha, lo que apunta a su nacionalidad británica. Siete personas quedaron atrapadas en una "trampa" al intentar huir por una ruta alternativa, mientras que otros dos lograron escapar. El incendio se propagó con gran velocidad, dificultando la evacuación y provocando el desalojo de unos 600 vecinos.

Los once fallecidos contabilizados hasta el momento en el trágico incendio de Los Gallardos (Almería) serían en su gran mayoría extranjeros. Podría tratarse de la totalidad, a excepción tal vez de un español.

Según las hipótesis que baraja la Junta y los datos recopilados hasta el momento, los cuatro fallecidos hallados en un vehículo que fue sorprendido por las llamas serían "británicos" debido a que el coche tiene el volante a la derecha.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha señalado que otro grupo de nueve personas se habría encontrado en una "ratonera" al intentar buscar una vía de salida por su cuenta.

Estos, señala, serían "británicos también o belgas", en cualquier caso extranjeros en su mayoría, a excepción de un español. De esos nueve, dos lograron salir por su propio pie mientras que siete acabaron en una "verdadera trampa".

"Lamentablemente, la decisión de coger por otro camino que no era el de evacuación y buscar una salida propia a través de una rambla realmente fue una verdadera trampa", ha añadido Sanz.

El entorno de Bédar recibe numerosos turistas internacionales, pero también cuenta con una importante comunidad de extranjeros que viven en diseminados y cortijos.

Además, numerosos turistas de distintas nacionalidades se alojan en el camping en Los Gallardos, que fue evacuado por la Policía Local y la Guardia Civil.

Lo escarpado de la orografía, con numerosos barrancos y núcleos aislados de población, habría dificultado la huida y la extinción del fuego.

El consejero Sanz ha insistido en la "extraordinaria velocidad" de propagación del incendio, que habría sorprendido a cientos de vecinos de estos entornos. Ha habido unos 600 desalojados, más de 180 realojados en dos albergues.

Un precedente en 2012

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Collado, ha explicado que en 2012 ya vivió otro incendio forestal, pero nada tuvo que ver con el que están presenciando en estos momentos que ya se ha cobrado la vida de 11 vecinos, los cuales conocía.

“Algunos de ellos son vecinos que los conozco desde hace muchos años, e incluso algunos de ellos los he casado a pesar de ser de nacionalidad distinta a la nuestra", ha manifestado.

El equipo municipal fue “puerta por puerta” avisando a los vecinos para ir desalojando la zona.

Además, ha explicado que en el momento en que tuvo conocimiento de fuego y que los vecinos le avisaron de que había fuego, llamó al 112 y “me faltó tiempo para montarme en el coche y bajarme a la barriada".

Posteriormente, Collado ha indicado que desde un punto del municipio pudo comprobar como "la lengua de fuego se desplazó con muchísima rapidez".

"Estuvimos a punto también de sufrir otra tragedia porque se nos cortó la salida hacia Los Gallardos, que era la salida natural que teníamos que hacer”, ha explicado.

En ese momento reaccionaron y comenzaron a dar la vuelta a todos los coches que se dirigían hacia Los Gallardos “y los metimos en dirección Lubrín. Si no hubiéramos actuado de esa manera, hoy estaríamos hablando de otra cosa".