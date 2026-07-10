Siete horas sin viento, la esperanza de frenar el fuego de Los Gallardos: 12 muertos y al menos siete desaparecidos

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Los Gallardos ha causado al menos 12 muertos y siete desaparecidos, siendo la mayoría de las víctimas extranjeras. Las llamas avanzaron rápidamente por terreno escarpado y condiciones adversas, obligando a evacuar a más de 1.400 personas en la zona. El fuego, originado presuntamente por la caída de un cable de tensión, ha arrasado más de 3.500 hectáreas y sigue sin ser controlado. El dispositivo de emergencia cuenta con más de 500 efectivos y 22 aeronaves, confiando en una ventana de siete horas sin viento para frenar la propagación.

La lucha contra el fuego continúa en Los Gallardos con los equipos "al límite", según señala el consejero de Presidencia, Salud y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Son más de 500 efectivos y 22 aeronaves que "lo están dando todo" desde el viernes para sofocar un incendio que se ha cobrado 12 vidas y avanza desde el jueves por terreno escarpado y condiciones desfavorables para su extinción.

"Confiamos en que mañana y esta noche vaya a frenarse el viento y los profesionales puedan avanzar con maquinaria pesada y fuego técnico", aseguró Sanz desde una última comparecencia el viernes en el Puesto de Mando Avanzado.

Las previsiones indican una posibilidad de que el viento decaiga en la madrugada de este sábado, de 3:00 a 10:00. Una ventana de siete horas que serían cruciales para acelerar la extinción.

Lo que en principio parecía un simple fuego "de cuneta" acabó convirtiéndose en el incendio más mortal de España en lo que llevamos de siglo. "Una tragedia mayúscula", en palabras del presidente andaluz Juanma Moreno.

A falta de las pruebas de ADN y la identificación completa, se da por hecho que los fallecidos son en su mayoría extranjeros, británicos y belgas. Entre ellos, habría un español. Hay un total de siete denuncias de desaparecidos, además de 23 no localizados.

Las muertes se produjeron en dos grupos sorprendidos por la virulencia del fuego y su rapidísimo avance en un entorno que las autoridades de la Junta califican de "ratonera".

Un primer grupo de cuatro personas fue hallado en el interior de un vehículo con el volante a la derecha, por lo que se supone que son de nacionalidad británica. Trataban de huir desde los diseminados del pueblo de Bédar.

Una segunda partida de nueve individuos intentaba ponerse a salvo por una rambla en dirección equivocada. Se metieron en una "trampa mortal". Siete de ellos fallecieron y dos salieron con vida.

Otra víctima sería una ciudadana francesa que ha sido encontrada en el interior de su coche.

Tanto Juanma Moreno como el consejero de Presidencia, Salud y Emergencia, Antonio Sanz, han destacado que el hecho de que no atendieran o no esperaran las indicaciones de los servicios de emergencia habría desencadenado el trágico final.

La rápida actuación de los agentes de Policía y Guardia Civil, de las autoridades locales y de los propios vecinos, evitó que las cifras de fallecidos fueran a más ante un incendio que Moreno calificó de "bomba de relojería".

Ha habido más de 1.400 evacuados en todo el entorno que podría verse afectado por las llamas, espoleadas por vientos impredecibles en zonas de difícil tránsito. Cerca de 193 fueron realojados en dos albergues. Y localidades como Lubrín han sido confinadas desde ayer.

Junto a Bédar, fueron evacuadas la localidad de Alfaix y varias pedanías de Los Gallardos: Almocáizar, El Chocolate, Los Collados, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el complejo turístico Miraflores. Las llamas obligaron a cortar de nuevo la autovía A-7 entre los puntos kilométricos 709 y 714.

La Guardia Civil rastrea la zona calcinada

Además, hay 23 personas no localizadas, aunque las autoridades precisan que no significa que estén fallecidos y confían en identificarlas a la mayor brevedad. La Guardia Civil rastrea desde ayer los cortijos y viviendas del entorno calcinado en busca de posibles personas sorprendidas por la tragedia.

Ocho personas resultaron heridas. Cuatro de ellas, las de mayor gravedad, fueron trasladadas en helicóptero hasta la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que a los demás se les dirigió al hospital Torrecárdenas de Almería.

Se trata del incendio con más víctimas mortales del siglo XXI en España, por delante de la de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005, en la que fallecieron once miembros del retén de extinción.

Hay que remontarse a 1984, al Roque de Agando, en La Gomera, otro paisaje quebrado, para encontrar una cifra mayor de muertes: 20 en este caso. También ahí la orografía actuó de "trampa mortal".

A las víctimas hay que sumar las más de 3.500 hectáreas quemadas hasta la tarde de ayer. Una cifra que crecerá mientras se lucha contra el fuego en una zona de especial complejidad. El incendio tardará aún "varios días" en ser extinguido.

El drama de Los Gallardos se originó pasadas las 15:00 horas del jueves presuntamente por la caída de un cable de tensión de un poste cuya adscripción y estado se están investigando.

Red Eléctrica y Endesa descartan la propiedad de esta instalación que cayó sobre la carretera N-340A, cerca de una zona de diseminados rurales en un entorno de matorral y quebradas, a pocos kilómetros de la costa almeriense.

La primera hipótesis, avanzadas en exclusiva por EL ESPAÑOL, apunta a que el cable pudo partirse por la tensión y el viento, cayendo sobre el quitamiedos de la carretera y desencadenando las chispas. Tampoco se descarta que el cable se rompiera por falta de mantenimiento. Se trata de un cableado doble de aluminio, trenzado con alma de acero y sin revestimiento plástico.

15 kilómetros en pocas horas

En pocas horas, espoleado por el fuerte viento, el calor y la baja humedad, el fuego avanzó unos 15 kilómetros, poniendo en jaque a los núcleos de viviendas, los cortijos y el camping de Los Gallardos. En su inicio llegó a propagarse a una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros por hora. "Una auténtica barbaridad", apuntan a EL ESPAÑOL desde el Infoca.

"Ha avanzado muy rápido, con un viento muy importante y una velocidad extraordinaria", apuntaba el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Las intensas lluvias de invierno, que propiciaron el crecimiento del pasto en primavera, junto con las recientes olas de calor, funcionaron de combustible perfecto.

Las llamas corrieron por una zona con "infinitos diseminados y muchísimo barranco, donde actuar es complejo", según Sanz. En resumen, se dieron las condiciones perfectas para que se produjera una "verdadera trampa", una "ratonera", ante el pavor de los vecinos.

En el dispositivo de extinción trabajan desde el viernes más de 460 efectivos con 124 vehículos, entre ellos 21 retenes del Infoca, 137 bomberos forestales, 10 grupos de especialistas y 4 brigadas de refuerzo (BRIF). La Unidad Militar de Emergencias ha desplegado 220 efectivos y 70 vehículos y la Guardia Civil aportó 160 efectivos, 52 vehículos, 2 helicópteros y 2 drones. El dispositivo aéreo suma alrededor de 30 unidades.

El presidente de la Junta de Andalucía se desplazó hasta la zona desde Sevilla, donde estaba prevista en la mañana del viernes la toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno.

El acto quedó cancelado, si bien por la tarde se celebró de manera telemática y con carácter interno para "no frenar el funcionamiento normal del Ejecutivo autonómico", hasta ayer aún en funciones.

La Junta decretó tres días de luto oficial desde las 00:00 horas del viernes hasta la medianoche del domingo.

Hasta Almería se desplazó en la tarde de ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y las condolencias llegaron desde todos los puntos de España y Europa. El Rey Felipe VI mostró su "profunda consternación" desde la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier.

A su vez, la Unión Europea ofreció ayuda para hacer frente al incendio forestal y activó el servicio de cartografía satelital Copernicus para monitorizar la evolución del fuego y evaluar los daños causados.