Vox rebaja el tono tras el pacto andaluz: de llamarle 'Juanma Moruno' a ser un "socio fiable" que respeta los espacios

Juanma Moreno y Manuel Gavira el día de la firma del acuerdo en Andalucía Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA PP y Vox han alcanzado un pacto de gobierno en Andalucía, mostrando ahora un tono más conciliador y de respeto mutuo. El líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, califica el acuerdo de "bueno" y asegura que Vox es un socio fiable y predecible. A pesar de mantener sus diferencias, ambos partidos insisten en su objetivo común y en respetar sus respectivos espacios dentro del Gobierno. En actos simbólicos como el homenaje a Blas Infante, Vox sigue ausentándose pero rebaja la confrontación pública con el PP.

PP y Vox no pierden la ocasión de recalcar que son "dos partidos muy diferentes". Hace unas semanas eso significaba que les alejaban muchas cosas y que no iba a ser sencillo cerrar un acuerdo.

Ahora, una vez firmado el pacto de Gobierno, el enunciado adquiere otro tono que viene a decir que son capaces de entenderse dentro de sus diferencias, respetando los espacios.

Su líder andaluz, Manuel Gavira, lo resumía ayer con una especie de eslogan: "Dos partidos diferentes, un objetivo común".

El nuevo vicepresidente de la Junta acudió este miércoles en calidad de portavoz de Vox al Parlamento para dar su visión del acuerdo de los 150 puntos.

Su tono es medido y confiado respecto al futuro del Gobierno. "Vox es un socio fiable y predecible y queremos que el acuerdo se cumpla", dijo.

En San Telmo, en la toma de posesión, Juanma Moreno aseguró que la legislatura sería "larga si es fructífera". Era un mensaje no tan en clave sobre el pacto con Vox.

Gavira replica con mano tendida: "Vamos a ponernos a que sea muy fructífera y muy buena para los andaluces, porque es nuestra voluntad". Se permite, eso sí, recordar que "no fue Vox quien incumplió" el acuerdo de 2019, que quedó roto en 2021.

Abascal muestra "respeto"

En la que quizás sea su última intervención como portavoz en el Parlamento, cargo que tomará otro compañero aún por determinar, Gavira ha insistido en que es "un buen acuerdo" el alcanzado con el PP.

Lo cree también el líder nacional Santiago Abascal, que esta semana solo ha tenido buenas palabras para el pacto andaluz alcanzado con Moreno, uno de los políticos del PP a los que más ha criticado.

Le llegó a llamar 'Juanma Moruno' por la política de la comunidad hacia el acogimiento de menas, que ampara la ley.

Abascal se declara "satisfecho": "Respetamos a nuestro socio de gobierno, con el que podemos tener muchas discrepancias y hemos tenido muchas discrepancias y le pedimos que nos respete y respete los pactos".

El tono de arranque del pacto andaluz es conciliador. Cada uno en su sitio, pero sin agitar ningún avispero en balde.

El caso del homenaje a Blas Infante este lunes 6 de julio es revelador. Ambos socios mantuvieron su actitud ante el evento, pero no se cruzaron los reproches de otros años.

Moreno encabezó nuevamente el homenaje en el Parlamento por el nacimiento del "padre de la patria andaluza", mientras que Vox volvió a ausentarse.

Sin embargo, no ha habido declaraciones incendiarias sobre una figura que han criticado con dureza en años anteriores.

Gavira se limita a constatar que "evidentemente nosotros no vamos a asistir a los actos porque consideramos que el modelo de Blas Infante no es el modelo que Vox quiere para Andalucía".

El nuevo vicepresidente no ha querido aventurar qué posición tomarán con otras fechas de las que vienen renegando, como el 4 de diciembre, Día de la Bandera Andaluza, y el 28-F, Día de Andalucía.

Desde su nombramiento como portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en 2021, Gavira ha sido la 'bestia negra' de Juanma Moreno, con un discurso muy crítico y duro contra el presidente, agudizado a medida que se acercaba la campaña electoral.

"Nos hemos dicho cosas en el Parlamento", recordaba Moreno tras la firma del acuerdo. Ahora, toca que cada uno defienda su visión desde el mismo Gobierno. Juntos, pero no revueltos.

Voto de confianza mutuo

Vox mantiene su mensaje intacto y sus temas predilectos en agenda, como la inmigración y la "prioridad nacional", pero mide el tono cuando se trata de su aplicación dentro ya de la Junta.

Por su parte, el PP corresponde siguiendo su propio rumbo y buscando trasladar un mensaje de confianza hacia Vox.

Poco después de que Gavira hablara en la sala de prensa del Parlamento, Toni Martín, portavoz del Grupo Popular, aseguraba que "no hay motivos para dudar de la lealtad" del partido al acuerdo.

"Yo estoy convencido de que esa es la intención de los dos partidos y que van a hacer todo lo posible por cumplirlo", aseguró.

Con el Parlamento a medio gas y solo una sesión breve prevista para este mes, PP y Vox arrancan la coalición dándose aire, al menos de aquí a la 'vuelta al cole'.