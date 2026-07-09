Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Las claves

Las claves Generado con IA La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía está suspendida debido a un incendio cerca de la vía férrea. El incendio se produjo entre la barriada de Alcolea y Córdoba capital, afectando a la visibilidad en la zona. El fuego se declaró en una cuneta del antiguo trazado de la N-IV, cerca del campus universitario de Rabanales. Esta incidencia se suma a otras recientes que han afectado el servicio ferroviario en Andalucía.

La circulación ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por un incendio que se ha declarado en una zona próxima a la vía férrea.

Adif ha informado en sus redes sociales que la incidencia se ha producido entre la barriada periférica cordobesa de Alcolea y Córdoba capital.

El incendio se ha declarado en una cuneta del antiguo trazado de la N-IV y ha provocado una densa humareda que ha afectado a la visibilidad de la carretera que une la capital cordobesa con la barriada periférica y en cuyas inmediaciones también se encuentra el campus universitario de Rabanales.

Esta nueva incidencia se suma a otras de las últimas semanas que han afectado al servicio en Sevilla-Santa Justa y en otros puntos de Andalucía.