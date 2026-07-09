Sanidad recomienda no bañarse en una playa de Matalascañas y en otra de Punta Umbría por exceso de bacterias

Vista de la playa de Matalascañas, en una imagen de archivo. Rocío Ruz Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad recomienda no bañarse en dos playas de Huelva, Punta Umbría (zona Pato Amarillo) y Matalascañas (zona Pueblo Andaluz), por exceso de bacterias. Los análisis del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía detectaron valores microbiológicos superiores a los permitidos. Las autoridades han solicitado a los ayuntamientos informar a los usuarios y señalizar las zonas afectadas, especialmente para la población vulnerable. Se insta a los ayuntamientos a tomar medidas correctoras y no se descarta una posible prohibición definitiva del baño si el problema persiste.

La Junta de Andalucía recomienda no bañarse en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas en la provincia de Huelva. Los análisis realizados por la Consejería de Sanidad han detectado una superación de los valores microbiológicos permitidos, lo que ha llevado a recomendar la suspensión temporal del baño en la zona afectada.

Estos controles periódicos forman parte de los muestreos que se llevan a cabo durante la temporada de verano en el litoral de Huelva dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, en el caso de la playa de Punta Umbría se trata del punto de muestreo situado en la zona de baño Pato Amarillo mientras que en la de Matalascañas, se encuentra en la zona Pueblo Andaluz.

La identificación de valores microbiológicos que se sitúan por encima de lo permitido obliga a realizar una investigación de las causas que lo han originado e insta a que se realicen las medidas preventivas de protección de los bañistas mientras se prolongue esta recomendación.

De este modo, la Delegación ha emitido sendas resoluciones dirigidas a los ayuntamientos de ambas localidades en las que se les solicita tomar medidas de información dirigidas a los usuarios mediante la colocación de cartelería, paneles informativos y bandera amarilla, así como la señalización de las zonas afectadas, con especial relevancia en población vulnerable.

Posibles prohibiciones definitivas y vigilancia continua

De igual modo, se insta a los ayuntamientos de los que dependen estas playas a que pongan en marcha las acciones correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales de concentración del parámetro microbiológico alterado.

En caso de que la valoración del riesgo de la situación identifique que no es un problema temporal, podrá determinarse la prohibición del baño en las zonas afectadas.

Sanidad mantendrá la vigilancia analítica de estas aguas de baño con la finalidad de observar su evolución, procediendo a revocar dicha medida de precaución cuando los valores de los análisis indiquen que no existe riesgo sanitario y se hayan subsanado las causas que la han motivado.