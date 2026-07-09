Juanma Moreno nombra vicepresidentes a Sanz y a España en un Gobierno "sólido" con más mujeres que hombres

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a Antonio Sanz y Carolina España, en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno presenta un nuevo Gobierno andaluz con 13 consejerías, tres caras nuevas y mayoría femenina. Antonio Sanz y Carolina España son nombrados vicepresidentes, manteniendo sus actuales carteras en el Ejecutivo. El acuerdo con Vox otorga a Manuel Gavira la otra vicepresidencia y la Consejería de Turismo, Justicia y Desregulación. Se crean nuevas consejerías, como Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, y otra de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado este jueves su nuevo gobierno tras ser investido el pasado jueves una vez firmado el acuerdo con Vox.

Moreno ha diseñado un equipo con un perfil más político que técnico, en el que no falta su núcleo duro, con 13 consejerías, tres caras nuevas y más mujeres que hombres.

Antonio Sanz y Carolina España pasan a ser los dos nuevos vicepresidentes, primero y tercero respectivamente. Ambos mantienen sus carteras:

Todo ello con el objetivo de marcar claramente el paso y contrarrestar el discurso y la presencia de los de Abascal. Precisamente, será el líder de Vox, Manuel Gavira, quien ostentará la otra vicepresidencia y la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Agentes Locales.

Moreno ha destacado que en caso de enfermedad o urgencia que imposibilite al presidente para el cargo, Sanz se encargará de las labores de suplencia. Este extremo se pactó con Vox en los acuerdos de junio, según ha destacado

Moreno no solo amplía sino que reduce el Consejo de Gobierno, con trece consejerías en las que repiten la mayoría, pero sí se rodea de más actores de peso, y más mujeres que hombres. Es una circunstancia novedosa y elocuente.

Una consejería exclusiva de Vivienda

Para dirigir las otras diez consejerías, Juanma Moreno solo incorpora dos nuevos nombres. El resto repite en sus carteras, algunas con el título modificado.

Así los nuevos serán Mario Muñoz-Atanet Sánchez, exviceconsejero de Fomento, que se dirigirá la Consejería de Fomento y Movilidad, que se desgaja a su vez de la de Vivienda.

Juanma Moreno ha creado un departamento exclusivo de Vivienda, que llevará los apellidos de Juventud y Ordenación del Territorio, en la que seguirá al frente Rocío Díaz. "Se ha convertido en el mayor problema de los españoles y para los jóvenes", ha remarcado Moreno. De ahí su nuevo nombre.

La otra nueva cara será Adolfina Martínez Guirado, secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo hasta entonces, que se encargará en el nuevo Ejecutivo de la Sostenibilidad y de Medio Ambiente.

Como prometió en campaña, habrá una nueva consejería bautizada con el título de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, cuyas riendas las ya llevará el exconsejero de Justicia, José Antonio Nieto.

En el núcleo continúa los mismos responsables. Ramón Fernández Pacheco seguirá al frente de Agricultura y Carmen Castillo en Educación.

A la cartera de Jorge Paradela une el departamento de Universidad, por tanto seguirá al frente además de Industria, Energía e Innovación.

La malagueña Rocío Blanco seguirá siendo consejera de Empleo; Loles López, de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, y Patricia del Pozo, de Cultura.

Por tanto, no continuarán en el Gobierno Arturo Bernal, que estaba al frente de Turismo, ni Catalina García, en la cartera de Medio Ambiente.