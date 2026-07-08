Juanma Moreno designará un gobierno más político que técnico para neutralizar a Vox y retiene la cartera de Igualdad

Antonio Repullo y Ana Mestre son los principales nombres que suenan para reforzar el núcleo duro del presidente en el nuevo gobierno.

Moreno retiene la cartera de Igualdad en manos de Loles López para mantener un perfil progresista y contrarrestar los mensajes de Vox en diversidad.

El nuevo Ejecutivo contará con tres vicepresidencias y 13 consejerías, buscando diluir el peso de Vox dentro del Consejo de Gobierno.

Juanma Moreno prepara un gobierno andaluz con un perfil más político que técnico para contrarrestar la influencia de Vox.

Ni siquiera los elegidos sabrán hasta última hora si forman parte del Gobierno de Juanma Moreno. Según los precedentes, el malagueño gusta de diseñar su Ejecutivo en absoluto secreto y avisar a los nuevos consejeros poco antes de anunciar el conjunto.

Pero es posible saber el tono que tendrá el Consejo de Gobierno de cara a su tercer mandato, que arranca con una circunstancia clave: la inclusión de Vox a través de la vicepresidencia de Manuel Gavira.

Moreno estaría diseñando a estas horas un equipo con un perfil más político que técnico, en el que no faltará su núcleo duro. El objetivo es marcar claramente el paso y contrarrestar el discurso y la presencia de los de Abascal.

Para empezar, el presidente ha anunciado que habrá tres vicepresidencias y 13 consejerías. Es decir, Moreno no amplía el Consejo de Gobierno, pero sí se rodea de más actores de peso. Es una circunstancia novedosa y elocuente.

En la legislatura de la mayoría absoluta prescindió de esta figura, mientras que en 2019 hubo una sola vicepresidencia, la de Juan Marín (Ciudadanos), socio de Gobierno.

Ahora se trataría de diluir el peso de la Vicepresidencia de Vox añadiendo otros dos cargos con un estatus similar. Sin duda serán ocupados por personas de la absoluta confianza del presidente.

De España a Sanz

De puertas afuera, Moreno confía en un mandato "estable y leal" con Vox dentro, pero de puertas adentro se rearma con los suyos, su 'núcleo duro', activos que vienen acompañándolo desde hace años.

En ese grupo estarían figuras del actual ejecutivo como Carolina España, Antonio Sanz o Loles López y nuevos ingresos como Antonio Repullo y Ana Mestre.

Los dos primeros son 'pretorianos' claros de Moreno, sus portavoces y mano derecha. Los necesitará como punto de referencia con su anterior mandato, mientras que Loles López representa la cara más 'progresista'.

La onubense ostenta desde 2022 las carteras sociales: Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Es el rostro del Gobierno hacia la comunidad LGTBI, representante habitual en el Orgullo, como en este pasado junio.

Al presidente le interesaría mantener esa pieza incólume para contrarrestar los mensajes de Vox en igualdad y diversidad.

Por lo mismo, el Gobierno de Moreno será más político que técnico. Ya sin mayoría absoluta, ganarán peso los activos internos más que los perfiles ejecutivos que el presidente ha estado favoreciendo, muchos de ellos traídos del ámbito privado o la gestión pública.

Ahí entra en juego Antonio Repullo, hombre de aparato, actual secretario general del PP-A, director de Campaña para este 17-M y uno de sus estrechos colaboradores en la mesa de negociación con los de Abascal.

Repullo es una de las entradas que más suenan, junto a Ana Mestre, gaditana de 44 años y actual vicepresidenta primera del Parlamento. Ambos abandonarían sus cargos para integrarse de refuerzo en el equipo de gobierno.

Moreno habló en su toma de posesión del estilo "integrador" que lo caracteriza y que no casa con "hacer cordones sanitarios". Pero eso no significa que no vaya a haber tiranteces con Vox.

Gavira, sin despacho en San Telmo

Por lo pronto, el vicepresidente Gavira, según adelante ABC, no compartirá espacio con el presidente, es decir, no tendrá despacho en el palacio de San Telmo. Posiblemente se acomode en la Consejería de Turismo.

Los 'populares' se curan en salud con los 'verdes'. El pacto de 150 puntos recoge matizaciones en aspectos controvertidos como los menas o la "prioridad nacional".

Además, desde el entorno del presidente recalcan que es él quien tiene la última palabra de las políticas en Andalucía y que "se va a cubrir las espaldas" desde el punto de vista jurídico en todo lo que sea necesario.

El anuncio de los nuevos consejeros podría ser el jueves a fin de celebrar ya el viernes el primer Consejo de Gobierno de la legislatura. Restarían a partir de entonces tres semanas antes de las vacaciones de agosto.

El principal cometido del Gobierno es plantar las bases del Presupuesto para la 'vuelta al cole' en septiembre. Las cuentas tienen que entrar en el Parlamento el 31 de octubre.