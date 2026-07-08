Andalucía ingresa más de 2.000 M€ por turismo: Reino Unido aporta más y Emiratos gasta más por viajero

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ingresó más de 2.100 millones de euros por turismo en el primer trimestre de 2026, según el INE. Los turistas británicos fueron los que más gastaron en conjunto, con 386,7 millones de euros, suponiendo el 17,93% del total. Los visitantes de Emiratos Árabes Unidos registraron el mayor gasto medio por persona, con 1.096 euros y 196 euros diarios. Andalucía lidera el desarrollo hotelero de lujo en España, con 39 de los 99 proyectos nacionales de hoteles de cinco estrellas y un auge en reformas y nuevas aperturas.

Andalucía recibió durante el primer trimestre de 2026 más de 2.100 millones de euros en gasto turístico, según los datos de la distribución trimestral del gasto en destino por país de residencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por este periódico.

Los turistas procedentes de Reino Unido fueron los que mayor impacto económico tuvieron en la comunidad, aunque los visitantes de Emiratos Árabes Unidos fueron los que registraron el mayor gasto por persona.

Los viajeros británicos dejaron en Andalucía 386.733.019 euros durante sus vacaciones, lo que supone el 17,93% de todo el gasto turístico realizado en la comunidad durante los tres primeros meses del año.

De este modo, Reino Unido se consolida como el principal mercado emisor de ingresos turísticos para el destino andaluz.

Tras los turistas británicos se situaron los visitantes procedentes de Estados Unidos, con un gasto de 192.672.454 euros, y los de Alemania, que desembolsaron 192.520.626 euros. Ambos mercados se mantienen prácticamente igualados en volumen de gasto realizado en Andalucía.

En el conjunto peninsular, Andalucía fue el tercer destino con mayor gasto turístico, únicamente por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid. No obstante, el mayor volumen de ingresos turísticos correspondió a Canarias, donde el gasto en destino alcanzó los 2.555.596.424 euros durante el primer trimestre del año.

Gasto por visitante

Sin embargo, y aunque Reino Unido lidera el gasto total realizado en Andalucía, el perfil del visitante que más dinero desembolsa durante su estancia corresponde a Emiratos Árabes Unidos. Según los datos del INE, los turistas de este país registraron un gasto medio por visitante de 1.096 euros, el más elevado entre todos los mercados analizados.

Además, los viajeros procedentes de Emiratos Árabes realizaron un gasto diario medio de 196 euros, situándose también a la cabeza de este indicador.

Tras ellos se encuentran los turistas de Suiza, con un gasto medio de 811 euros por visitante. En su caso, el desembolso diario ascendió a 145 euros durante su estancia en Andalucía.

Los datos reflejan así dos realidades distintas del turismo en la comunidad. Por un lado, Reino Unido continúa siendo el principal mercado por volumen de ingresos y número de euros que aporta al destino andaluz.

Por otro, mercados como Emiratos Árabes Unidos o Suiza destacan por un mayor gasto individual de sus visitantes, lo que los convierte en perfiles de alto valor para la actividad turística.

Auge del lujo

El peso de Andalucía como uno de los principales destinos turísticos del país también se refleja en el interés que despierta entre los inversores hoteleros.

El elevado volumen de gasto que generan los visitantes, especialmente los internacionales, coincide con el auge de nuevos proyectos de alojamiento, sobre todo en el segmento de lujo, donde la comunidad concentra el mayor número de desarrollos previstos en España.

En este sentido es importante señalar que Andalucía concentra 39 de los 99 proyectos de hoteles de cinco estrellas previstos en España, según el informe The Hotel Property Telescope 2026.

Estos establecimientos suman 4.107 de las 9.775 habitaciones de lujo actualmente en desarrollo en el país, lo que supone más del 40% de toda la futura oferta hotelera de esta categoría.

La consultora EY-Parthenon atribuye estos datos al creciente atractivo de la comunidad para inversores, operadores y cadenas hoteleras, impulsado por la demanda internacional de experiencias diferenciadas y por la apuesta por productos de mayor valor añadido.

El segmento hotelero de lujo vive un momento de expansión en ciudades como Sevilla, donde varios proyectos transformarán el entorno comprendido entre la avenida de la Constitución, la Plaza Nueva y la Gavidia.

A ello se suman iniciativas en Málaga, la Costa del Sol y Granada, esta última cada vez más presente en los planes de grandes operadores internacionales.

Desarrollo hotelero

Más allá de los hoteles de cinco estrellas, Andalucía lidera también el desarrollo hotelero en términos generales. El informe identifica 147 proyectos en marcha en la comunidad, el 32% de los 457 previstos en toda España. En conjunto, supondrán la incorporación de 13.640 habitaciones, el 34% de las 40.041 proyectadas a nivel nacional.

De esos 147 proyectos, 97 corresponden a establecimientos de cuatro y cinco estrellas, es decir, dos de cada tres desarrollos previstos en Andalucía. En capacidad, estas categorías concentrarán 10.005 habitaciones, equivalentes al 73% de toda la nueva oferta hotelera prevista en la comunidad.

El informe también pone el foco en la renovación del parque hotelero. Andalucía suma 48 proyectos de reforma que afectan a 7.441 habitaciones, cerca del 23% de todas las actuaciones de modernización identificadas en España. De ellas, 35 corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrellas, que concentran 6.604 habitaciones en proceso de actualización.

En total, la comunidad reúne más de 21.000 habitaciones entre nuevos proyectos y establecimientos en reforma. Para EY-Parthenon, esta evolución refleja la fortaleza estructural del mercado turístico andaluz, apoyado en la diversidad de destinos y en la creciente demanda de experiencias vinculadas al turismo premium, el bienestar y los servicios de alto valor añadido.