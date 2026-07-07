El nuevo Gobierno andaluz se conocerá a final de semana: Ana Mestre y Antonio Repullo, en las quinielas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a Ana Mestre en el Parlamento andaluz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Gobierno andaluz se anunciará entre el jueves y el viernes de esta semana, con la toma de posesión prevista para el viernes. Ana Mestre y Antonio Repullo son algunos de los nombres que suenan con fuerza para ocupar puestos clave en el nuevo ejecutivo de Juanma Moreno. El gobierno estará compuesto por tres vicepresidencias y 13 consejerías, de las cuales 12 serán del PP y una de Vox, que ocupará Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. No se esperan grandes cambios respecto al anterior mandato, aunque podría crearse una nueva consejería dedicada a Inteligencia Artificial.

Más allá de la ausencia de Vox en el homenaje institucional a Blas Infante, por los rincones del Parlamento andaluz no se hablaba de otra cosa: de quién formará parte del nuevo Gobierno de coalición andaluz.

Desde el equipo de Juanma Moreno y el propio presidente aseguran que con toda probabilidad los nombres de los consejeros que se sentarán en el Consejo de Gobierno se darán a conocer a final de esta semana.

"Entre el jueves y el viernes", aseguraron. Más bien el jueves para que el viernes tomen posesión, se lleve a cabo la foto oficial en San Telmo y se celebre el primer Consejo de Gobierno.

Mientras tanto lo que hay son meras quinielas y nuevos nombres que suenan con fuerza.

Sobre todo porque, según los que han sido consejeros en estos siete años, el hermetismo es enorme. "El presidente llama diez minutos antes de nombrarlos".

Entre ellos, suenan con fuerza los nombres de Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento, junto a Jesús Aguirre, cuyo puesto lo ostentará algún miembro de Vox tras el pacto firmado entre ambas formaciones el pasado jueves.

Sin embargo, nada hace sospechar que no vaya a ocupar alguna otra tarea importante en el Gobierno de Juanma Moreno. Algún puesto en primera línea, algún órgano de extracción parlamentaria o bien tareas en su provincia, Cádiz, donde ya fue delegada del Gobierno de la Junta.

El otro nombre que sonaba a la vez en varias conversaciones informales en el Parlamento era el de Antonio Repullo, el actual secretario general del PP, que ha modernizado las entrañas del partido y que llevó a la formación andaluza a una victoria aplastante en las últimas municipales.

Según los estatutos del partido, el secretario general no puede ocupar un cargo en el Gobierno. Sin embargo, es posible que este deje sus funciones para ocupar alguna consejería y que se ocupe de la maquinaria de la formación andaluza el actual coordinador general, Ignacio Romaní.

Tres vicepresidencias y 13 consejerías

La pasada semana el propio presidente informó de que el nuevo gobierno estará conformado por tres vicepresidencias y 13 consejerías, 12 del PP y una de Vox. El mismo número que hay actualmente.

El único que ya conoce qué papel tendrá es el candidato de Abascal en Andalucía, Manuel Gavira, quien será vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Es un puesto muy parecido al que tuvo Juan Marín (Cs) en su momento.

Por tanto, son probables las salidas de Arturo Bernal y José Antonio Nieto, ya que su cargo anterior lo asume el nuevo socio. No obstante, el primero ya ha dicho públicamente que quiere seguir formando parte de este Gobierno aunque adquiera otras funciones.

Tampoco se han confirmado los que continuarán al frente de sus departamentos, algunos desde hace siete años y medio.

Tal es el caso de Patricia del Pozo, que tras un tiempo en Educación volvió a Cultura, o de Rocío Blanco, propuesta inicialmente por la formación naranja para llevar las riendas del Empleo y que luego se integró en el segundo ejecutivo de Moreno.

Quizás también puedan cambiar las carteras, más allá de las tradicionales como Sanidad, Hacienda, Cultura, Industria o Agricultura, ya que el presidente anunció en campaña la creación de un nuevo departamento sobre Inteligencia Artificial.

En cualquier caso, Moreno no es muy dado a los cambios y ya ha asegurado que no habrá excesivas modificaciones y se mantendrá el modelo del último mandato. El presidente suele llevar estos nombramientos con mucho sigilo y todo apunta a que esta vez lo hará de igual forma.