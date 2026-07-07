Muere un hombre y otro resulta herido tras volcar su coche en la GR-43 de Granada

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar su coche en la GR-43 de Granada. El accidente ocurrió poco después de las doce del mediodía, en el cruce con la A-44. El coche quedó volcado con personas atrapadas en su interior, requiriendo la intervención de bomberos y servicios sanitarios. El herido, de 55 años, fue evacuado al Hospital de Neurotraumatología.

Un hombre ha muerto este martes y otro ha resultado herido al salirse su coche de la carretera en Granada, según informa el 1-1-2.

Según los datos de este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el teléfono 1-1-2 recibió una llamada poco después de las doce del mediodía, en la que se informaba de un coche que se había salido de la calzada en la GR-43, en el cruce con la A-44.

El turismo accidentado había quedado volcado con personas atrapadas en su interior.

La sala coordinadora dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los bomberos y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios y la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de un varón y han indicado que otro, de 55 años, ha resultado herido y evacuado al Hospital de Neurotraumatología.