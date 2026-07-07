Montero se apunta la 'anulación' de El Algarrobico y pasa la pelota a la Junta: "Que inste el derribo hoy mejor que mañana"

María Jesús Montero en El Algarrobico en febrero de 2025, cuando prometió demolerlo "en cinco meses" Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Carboneras ha anulado la licencia de obras de El Algarrobico, abriendo la puerta al posible derribo del hotel tras más de 20 años de polémica. María Jesús Montero ha destacado el papel del PSOE en lograr el cambio de voto de ediles locales y ha instado a la Junta de Andalucía a impulsar la demolición de inmediato. El debate sigue abierto sobre quién debe ejecutar y costear el derribo, así como la indemnización a la constructora, que inicialmente reclamaba 70 millones, pero ahora se ha tasado en 4 millones. La Junta de Andalucía ha anunciado que iniciará trabajos para la restauración ambiental del paraje protegido, en colaboración con el Gobierno central.

María Jesús Montero se ha apuntado el tanto del acuerdo de anulación de la licencia de obras de El Algarrobico minutos después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) lo votara.

Hay que recordar que el pasado 17 de junio cinco concejales 'rebeldes' del PSOE local retrasaron más el proceso al votar que se pospusiera el Pleno de anulación de licencia de este hotel, que sigue en pie más de 20 años después.

El PSOE andaluz reaccionó abriendo expediente a los ediles por ir en contra del criterio de la propia secretaria general, María Jesús Montero, que prometió en febrero de 2025 derribar El Algarrobico en cinco meses tras expropiarlo desde el Gobierno central. Nada de eso sucedió.

Según ha explicado en el Parlamento, "no había otra opción que el voto favorable" a la anulación y para eso "era importante usar todos los instrumentos, incluso los orgánicos, que posibilitaran que a día de hoy hayan cambiado de voto".

En concreto, dos concejalas socialistas han votado a favor, mientras que otros tres han optado por ausentarse del Pleno. Montero considera que "el instructor" de los expedientes "tendrá seguro en cuenta a quienes se alinearon con el sentido del voto que se les pidió".

"Es un empeño del Gobierno, del PSOE andaluz y mío personal que El Algarrobico se tire", ha dicho la secretaria general, que se felicita de haber propiciado el cambio de voto en los ediles de Carboneras.

"Vigilantes" ante del derribo

A renglón seguido, ha pasado la pelota a la Junta de Andalucía: "Pido a la Junta que hoy mejor que mañana, de inmediato, inste a la demolición urgente del hotel, bien a la empresa constructora o al Ayuntamiento de forma subsidiaria".

La líder de la oposición asegura que "vamos a estar vigilantes a que esto no vuelva a frenarse. Seamos todos determinados para derribar algo que nunca se tuvo que construir", un edificio que ha calificado de "monumento a la agresión medioambiental".

Aunque el resultado del pleno de Carboneras es un paso decisivo, sine qua non, para el derribo, el problema de fondo sigue estando: quién acomete el derribo, quién lo paga y quién y cuánto se indemniza a la empresa constructora, Azata del Sol S.L.

La empresa pidió en su día 70 millones de compensación, si bien, según Montero, una vez constatado que se levantó en "zona claramente irregular", se ha tasado en 4 millones.

Respecto al derribo, ha apuntado al propio Ayuntamiento de Carboneras, que se ha mostrado renuente todos estos años por el riesgo económico: "El Ayuntamiento de Carboneras, tiene que tener determinación de derribar el hotel y que no se preocupe, que las administraciones no le vamos a dejar solo".

La Junta ya impulsa la "restauración ambiental"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la consejera andaluza en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha manifestado que desde la Junta van a "impulsar de manera inmediata" los trabajos técnicos y administrativos para "hacer posible la restauración ambiental" del paraje protegido.

"Entramos en una fase en la que la colaboración entre las administraciones públicas y, sobre todo, la colaboración con el Gobierno de España será fundamental para culminar ese objetivo compartido: recuperar plenamente este entorno natural", ha manifestado.