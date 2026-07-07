Carboneras acuerda anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta a derribar por fin el hotel tras 20 años

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado la nulidad de la licencia de obras del hotel El Algarrobico, abriendo la posibilidad de su demolición tras más de 20 años de litigios. La decisión fue adoptada en un pleno extraordinario, cumpliendo así el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se espera que la promotora Azata del Sol recurra la decisión, lo que podría alargar el proceso judicial varios años más. El hotel, situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se ha convertido en un símbolo del urbanismo ilegal en España.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) acaba de aprobar en un pleno extraordinario la nulidad de la licencia de obras del hotel El Algarrobico, lo que abre la posibilidad de que finalmente sea derribado, tras un laberinto político y judicial de más de dos décadas.

Con la de este martes, se trata de la segunda ocasión en la que el pleno se ha citado para votar la revisión de oficio del permiso que se concedió en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que conllevará la anulación del permiso municipal.

Se da por hecho que la promotora recurrirá esta decisión del pleno del Ayuntamiento ante la justicia, primero lo tendrá que hacer ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo y posteriormente tendrá que revisar el caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha defendido el cumplimiento por parte del Ayuntamiento del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha motivado la convocatoria de un pleno municipal relacionado con el caso del hotel El Algarrobico.

La sesión, de casi una hora, ha aprobado el acuerdo con ocho votos a favor emitidos por el propio alcalde, de Ciudadanos, cuatro concejales del PP, que se encuentran en el equipo de gobierno municipal, dos concejales expedientados por el PSOE y otro no adscrito vinculado también a los socialistas.

Por su parte, se han ausentado del Pleno el edil no adscrito Felipe Cayuela, el hasta ahora portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, los ediles socialistas expedientados Francisco Capel y Vanesa Fuentes, así como la exedil del PP Ángeles Carrillo.

Expectativas ilegales

Hernández, en su valoración emitida durante el pleno ha asegurado que con esta decisión, el Consistorio cumple con la ley, a la vez que ha señalado al PSOE y a la familia de su portavoz municipal como responsables de la concesión de la licencia urbanística del establecimiento en 2003.

En paralelo, ha sostenido que el principal perjudicado por este largo proceso ha sido este municipio almeriense, de poco más de 8.000 habitantes, donde, según ha dicho, se generaron "unas expectativas ilegales" que han condicionado el desarrollo local durante más de dos décadas.

El Pleno extraordinario y monográfico llega tras el auto del TSJA que instó a culminar este proceso después de que el pasado 17 de junio la mayoría de la corporación, con dos votos de concejales no adscritos y cinco del PSOE, decidieran posponer la adopción de acuerdos hasta recabar nuevos informes sobre las posibles repercusiones económicas y patrimoniales de la medida.

Una cuestión sobre la que se han enrocado de nuevo cuatro de ellos para marcharse de la sesión y evitar votar el punto que se encontraba en el orden del día.

En su mensaje, el primer edil del municipio, ha lanzado un mensaje tranquilizador de cara a la población, de cara a las posibles responsabilidades patrimoniales, destacado que el Tribunal Supremo ya determinó que no procedía indemnización alguna, aunque ha advertido de que la mercantil mantiene reclamaciones económicas tanto contra la Junta como contra el Ayuntamiento de Carboneras.

"Nunca hemos intentado paralizar ni poner palos en las ruedas de las decisiones judiciales. Carboneras siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales", ha manifestado visiblemente emocionado el alcalde.

Puede alargarse cinco años más

Pese a la resolución de Carboneras de anular la licencia para construir el hotel, el proceso no termina aquí, ya que todavía queda todo un proceso judicial, del que se desconoce el resultado.

El abogado de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, aseguró hace unos días que este proceso puede alargarse todavía cinco años más, por lo que explicó que lo más rápido hubiera sido que fuese el TSJA quién anulara la licencia y así la promotora únicamente podría intentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que difícilmente hubiera sido admitido.

Han pasado más de 23 años desde que el Ayuntamiento concediera la licencia de obras de este hotel, que se encuentra a tan solo 14 metros de la playa y casi dos décadas desde que un juzgado ordenó paralizar unos trabajos que ya estaban ejecutados al 95%.

Pese a todo, este majestuoso edificio de 21 plantas y 411 habitaciones sigue en pie, convertido en uno de los mayores símbolos del urbanismo ilegal en España.