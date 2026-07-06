Vox planta a Blas Infante ya en el Gobierno y la izquierda carga contra el PP: "Abre la puerta a quienes lo asesinaron"

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, durante su discurso en el homenaje a Blas Infante. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Vox se ausenta del homenaje a Blas Infante en el Parlamento andaluz, ahora formando parte del Gobierno. La izquierda critica al PP por pactar con Vox, acusándolo de "abrir la puerta a quienes asesinaron" a Blas Infante. Juanma Moreno defiende la pluralidad y el legado de Blas Infante, apelando al entendimiento y la concordia en Andalucía. El PP reprocha al PSOE su gestión en Andalucía y cuestiona la visión de la oposición sobre Blas Infante.

Que los dirigentes de Vox se ausenten en el homenaje anual que el Parlamento andaluz organiza a Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, no es una novedad.

Pero este año su ausencia ha estado más marcada al formar ya parte del Gobierno andaluz. Al menos, por el halo institucional. Una circunstancia que ha dado munición a la izquierda.

Tanto que tanto la secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y su homólogo en Adelante Andalucía, José Ignacio García, han criticado "la contradicción" del PP de homenajear a Blas Infante y a la vez "abrir la puerta del Gobierno a aquellos que le asesinaron, que estuvieron y que fueron los artífices de esta situación".

Su ausencia, tras alcanzar un pacto con Vox, también ha sido un trago para los populares. No obstante, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes la vigencia de su legado. "Apelaba a personas de ideas opuestas a unirse por Andalucía", ha remarcado con intención.

En su discurso, Moreno ha destacado que este Parlamento define algo "fundamental y maravilloso al mismo tiempo, define diversidad y pluralidad, que era lo que el propio Blas Infante defendía, estar con la pluralidad y la diversidad es defender a aquellos que no piensan como tú; esa es la esencia de cualquier parlamento democrático en el mundo".

Juanma Moreno ha señalado que hoy, casi 90 años después del "vil asesinato de Blas Infante, por ser demasiado humano para una época de odio, tenemos que seguir mejorando Andalucía, manteniendo esa vía andaluza que habla de serenidad, concordia y entendimiento".

Todo ello después de que el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, le lanzara esta pregunta: "¿Cómo se va usted a subir aquí ahora a defender el legado de Blas Infante y la autonomía andaluza después de pactar eso?".

Ante las críticas el portavoz del PP, Toni Martín, sí ha ejercido un tono más bronco, criticando sus "soflamas" contra el Ejecutivo andaluz "que han votado los andaluces hace escasamente un mes".

Asimismo, puso el foco en el PSOE-A lamentando que "durante 40 años han sido incapaces de sacar a Andalucía de los últimos puestos en casi todo", al mismo tiempo que ha criticado la visión de la figura de Blas Infante por parte de la oposición.

"Han buscado crear un referente que solo existe en sus cabezas con la figura de Blas Infante, una especie de guerrillero, una especie de Che Guevara, cuando realmente era, por encima de todas las cosas, era un hombre de paz", ha concluido.