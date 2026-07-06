Montero se arrepiente ahora de "haber confiado" en Vicente Fernández: "En aquel momento no había indicios"

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero admite que se arrepiente de haber confiado en Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, debido a las investigaciones sobre sus actividades. Montero asegura que, en el momento de su confianza, no existían indicios contra Fernández, quien tenía un destacado currículum en la Junta de Andalucía. La secretaria general del PSOE-A defiende la profesionalidad de la actual presidenta de la SEPI y de su ex jefe de gabinete, Carlos Moreno, absuelto en el caso Mascarillas. Montero espera que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones sobre su situación y reafirma la validez del expediente administrativo del rescate a Plus Ultra.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha hecho una confesión ante los micrófonos de la SER.

Ahora se arrepiente de "haber confiado" en el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha señalado este lunes en una entrevista.

También que "nadie" le advirtió de las presuntas actividades de Fernández tras su etapa en el cargo. Vicente Fernández era viejo conocido para ella porque fue interventor de la Junta de Andalucía cuando ella era consejera autonómica de Hacienda.

No obstante, ha precisado que "en aquel momento no había ningún indicio. Todo lo contrario, era número uno de su promoción, abogado del cuerpo de abogados de la Junta de Andalucía, ha sido interventor de la Junta de Andalucía. Desde luego el currículum le acompañaba".

Asimismo, Montero ha puntualizado que las actividades investigadas tuvieron lugar "dos años después de que saliera de la SEPI" y ha indicado que las investigaciones apuntan a que Fernández "está metido en todas las salsas".

"Los autos son bastante claros, bastante contundentes", ha subrayado.

Montero ha salido en defensa del su antiguo jefe de gabinete Carlos Moreno, que ha sido absuelto del caso Mascarillas, que ha condenado al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García.

"No es noticia de que esta persona salga exculpada, porque efectivamente, como veníamos trasladando, no había hecho absolutamente nada. Es otro servidor público impecable", ha reseñado la líder de los socialistas andaluces sobre su exoneración.

En esta línea, Montero ha defendido "la profesionalidad y valores" de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, a la par que ha asegurado que "no era consciente" de las posibles irregularidades del entorno de Leire Díez y Vicente Fernández.

"Cualquiera que me conozca sabe que inmediatamente me pongo manos a la obra para averiguar si hay algo que está ocurriendo", ha aseverado y ha señalado que el problema proviene de "un grupo de personas aprovechadas, que no tienen ningún tipo de valores, que se desvían absolutamente de lo que implica trabajar para un gobierno socialista".

Sobre Zapatero

Sobre la situación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Montero espera que "dé las explicaciones que correspondan" y ha reafirmado que el expediente administrativo del recate a la compañía Plus Ultra "está bien confeccionado".

Por último, ante la situación actual del gobierno central, Montero ha defendido la continuidad de la legislatura y ha insistido en "seguir trabajando para recuperar la confianza de los grupos de la cámara".

"Mientras que haya un proyecto político que pueda mejorar la vida de la gente y que se pueda seguir desarrollando, lo tenemos que hacer por mandato popular", ha concluido.