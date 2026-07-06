La insistencia de Moreno en la "vía andaluza" hace de su pacto un test sobre si Vox será partido de gobierno

Moreno mantiene la última palabra en decisiones clave, subrayando que la coalición debe regirse por diálogo, integración y moderación para representar a todos los andaluces.

El pacto PP-Vox en Andalucía es visto como un banco de pruebas para un posible futuro gobierno nacional entre ambos partidos, bajo la mirada de toda España.

Por primera vez, Vox entra en el gobierno andaluz como socio del PP, asumiendo responsabilidades directas en una macroconsejería y gestionando presupuesto y altos cargos.

Juanma Moreno advierte a Vox que la legislatura en Andalucía solo será larga si es fructífera, reafirmando su apuesta por la llamada "vía andaluza" inclusiva.

Pasadas las 9,30 horas de este domingo, y una vez convertido en presidente de la Junta por tercera vez, Juanma Moreno, lanzaba un aviso a navegantes a su nuevo socio de Gobierno: "La legislatura sólo será larga si es fructífera".

Tanto PP como Vox son los más interesados en que la entente andaluza funcione sin sobresaltos de aquí a que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. Sí o sí, en 2027.

Ambos partidos, así como sus líderes autonómicos, vienen plantando el foco en el conjunto del país y en la "urgencia" de sacar al presidente de Moncloa.

Por tanto, Vox, que apoyó a Moreno en 2019 con sus votos desde fuera de la Junta, se testa ahora desde dentro, como agente institucional y se pondrá a prueba como partido de gobierno.

Dentro de sus atribuciones con la 'macroconsejería' de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, manejarán presupuesto, designarán altos cargos, tendrán que resolver sobre el terreno los problemas de los andaluces.

Es decir, a partir de ahora, tendrán que trabajar para desatascar determinados juzgados andaluces que llevan años de retraso para resolver las causas. En definitiva, gobernarán.

La actitud con la que encaren este cambio de papel, de una dura oposición parlamentaria a ser socios, marcará el devenir de una legislatura hacia la que miran atentamente todos.

Juanma Moreno durante su discurso de este domingo. Europa Press

Por tanto, este nuevo periodo ejecutivo, que en condiciones normales durará hasta 2030, plantea nuevos retos sobre la viabilidad de esa "vía andaluza" propugnada por Moreno y la capacidad de Vox de fungir de partido de gobierno junto al PP.

De ahí que este mandato vaya a ser también, en parte, una prueba de fuego para esa forma de gobernar que ha popularizado en los últimos años Juanma Moreno como el espacio del "sí al acuerdo, a la proximidad entre todos y siempre contraria a los cordones sanitarios".

"La "vía andaluza" es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político; en esta Andalucía que estamos construyendo cabemos todos", añadió en su discurso. Además, tiene un precedente.

Moreno junto a su mujer y sus hijos. EFE

En la primavera de 2021, con Juan Marín como socio, supo hacer de Andalucía "una isla de estabilidad política" de la onda sísmica de las mociones de censura presentadas contra el PP en Murcia y casi en Madrid - Ayuso convocó justo antes- por el PSOE y Cs.

Ambos transmitieron un mensaje de confianza y salió ganando Juanma Moreno porque al año siguiente obtuvo mayoría absoluta o suficiente, como la han estado llamando los populares hasta que la perdieron el pasado 17 de mayo.

"Mejor dentro que fuera"

Por tanto, de nuevo, dentro del ciclo de pactos autonómicos, Andalucía se destaca más que otras comunidades como 'banco de pruebas' de un posible -y probable si atendemos a la demoscopia- gobierno nacional PP-Vox.

Ni Alberto Núñez-Feijóo ni Santiago Abascal han acudido a las tomas de posesión de los barones.

Tampoco a la de Juanma Moreno este domingo en Sevilla. Los partidos son conscientes de que la foto de ambos líderes nacionales robaría todo el protagonismo y dispararía las especulaciones.

Por parte del Gobierno la representación ha sido mínima. Tan sólo han acudido la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado de Málaga, Javier Salas.

Ni siquiera el delegado del Gobierno andaluz. A la de Salvador Illa, en pleno agosto de 2024, fueron hasta cinco ministros.

En cualquier caso, Juanma Moreno no quiere que la coalición desmantele sus señas de identidad: diálogo, integración, moderación. "La vía andaluza sigue vigente".

Moreno saluda a varios asistentes a San Telmo, entre ellos Rajoy y el presidente de Asaja en Andalucía. EFE

"Los valores no cambian y esta mayoría representará a todos los andaluces, con estabilidad y entendimiento", dijo en el Palacio de San Telmo.

Por eso, el presidente ha asumido, dicho por él mismo, que llegado al punto de no poder gobernar solo, "mejor tenerlos dentro que fuera, que se impliquen en el gobierno".

Moreno tiene "la última palabra"

En cualquier caso, en el entorno del presidente confiesan que, ante asuntos controvertidos, "la última palabra es la suya" como máxima autoridad del Ejecutivo y el único que tiene capacidad para apretar el botón electoral.

La cuestión es qué actitudes se encontrará en un Consejo de Gobierno en el que se sienta por primera vez Vox a través del vicepresidente Manuel Gavira.

¿Puede esperar la "estabilidad" que ha propugnado para los próximos cuatro años? Este domingo, el nuevo vicepresidente aseguraba que Vox será un "socio leal porque es un partido fiable y predecible".

Para el también consejero de Turismo, "somos dos partidos diferentes pero sí tenemos el objetivo de mejorar la vida de los andaluces".

Gavira, contagiado del ambiente institucional, ni siquiera mencionó la "prioridad nacional", la inmigración o los 'menas' en su intervención ante los medios. En un tono más protocolario se limitó a hablar de "poner por delante siempre a los españoles", matizando que "esto no es excluyente".

El propio acuerdo de 150 puntos se cubre las espaldas con fórmulas que podrían 'aguar' algunas de las iniciativas estrella de Vox.

En el punto 12, bautizado con el título más polémico del marco "No más menores extranjeros acompañados", se añade como coda final que "la Junta de Andalucía cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas".

En el apartado siguiente, "Plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal", se matiza que la Junta actuará "en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales".

EL líder de Vox, Manuel Gavira, junto a varias diputadas. Europa Press

Ambos partidos han asumido con naturalidad un primer pacto de no agresión a través del uso de las palabras: Moreno se ha limitado a hablar de "arraigo" allí donde Vox insiste en priorizar a los nacionales.

Y lanzó otro mensaje: "Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía una comunidad más próspera".

Eso ha sido justo antes de pedir un chillido unánime de 'viva Andalucía', como arranque de la legislatura, al que Gavira y todos los asistentes se unieron como no podría ser de otra forma.



