Un incendio en Grazalema (Cádiz) obliga a desalojar a más de 100 personas: "Es muy complejo por el viento"

El consejero andaluz Antonio Sanz junto al alcalde de Grazalema, Carlos García, en el seguimiento del incendio en el municipio. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en Grazalema (Cádiz) ha obligado al desalojo preventivo de más de 100 personas, incluyendo 60 del Hotel Fuerte. El incendio se declaró en el paraje El Alamillo y su extinción es compleja debido al viento y la topografía. Se han desplegado 150 medios del dispositivo Infoca y 15 medios aéreos, cortando las carreteras A-372 y CA-9123. El fuego afecta a una zona de monte de Alcornocal que ya sufrió un grave incendio hace 50 años.

La localidad gaditana de Grazalema vuelve a vivir el fantasma del desalojo, aunque con menor intensidad que el pasado invierno por las lluvias cuando tuvieron que abandonar sus viviendas la totalidad de los vecinos.

Un incendio ha provocado el desalojo preventivo de más de un centenar de personas, 60 de ellas del Hotel Fuerte y el resto de alojamientos rurales y de casas diseminadas en la zona.

Algunas de ellas, van a derivarse a Zahara de la Sierra a una especie de salón de actos en la Plaza del Rey.

El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el incendio declarado en su término municipal, concretamente en el Paraje El Alamillo, es "complejo" por viento e influencia topográfica.

No obstante, ha asegurado que se ha logrado mediante la intervención garantizar la seguridad de la población de Grazalema, incluso del propio Hotel Fuerte que ya por la tarde, tras la protección que se hizo desde el principio, no hay inicialmente riesgo de afección.

Además, hay dos carreteras cortadas, que son la A-372 de carácter autonómico y la carretera provincial CA-9123.

Una vez declarado el incendio, ha habido un despliegue importante del personal Infoca, así como de técnicos municipales y de la Guardia Civil. En este sentido, hay 150 medios del dispositivo Infoca activado y están operando en la zona 15 medios aéreos.

Según ha explicado, la actuación ha sido "muy importante" al principio, porque inicialmente con el viento existente el desplazamiento podía dirigirse hacia la zona del Hotel Fuerte, por eso hubo un desalojo inmediato.

Pero luego con la reacción del viento ha ido situándose hacia lo que en este momento es el flanco izquierdo, que es la zona donde la actuación de los medios aéreos, ha indicado.

Asimismo, ha señalado que la zona del flanco derecho "en este momento está activa y tiene un nivel de intensidad importante", por lo que es donde se están priorizando las actuaciones, especialmente ante el posible riesgo de cambio de viento.

"Hay previsiones de que pueda bajar el viento, pero también de que cambie a sur, lo cual complicaría la actuación y es lo que ha obligado en este momento a la máxima reacción derivarla hacia la zona de ese flanco derecho", ha apuntado.

Por el momento, no hay amenaza para la zona del Pinsapar, "por lo menos mientras que se mantengan las condiciones".

El consejero ha agradecido al alcalde, Carlos García, la puesta a disposición de todos los concejales, de los equipos técnicos, Policía Local y, "una vez más, coordinación y rápida reacción".

"Hay que ser muy prudente. El gran objetivo era frenar la cabeza, si frenábamos la cabeza nos garantizábamos mucho y en la parte flanco izquierdo se ha podido conseguir y se está trabajando en flanco derecho. Confiemos que todo siga evolucionando", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Grazalema ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", al igual que el consejero, ya que "todos los medios inicialmente se han dispuesto precisamente para ello, para salvar la situación".

En concreto, el incendio afecta a una zona de monte, especialmente de Alcornocal, una zona que se incendió y sufrió una devastación importante hace unos 50 años, que se acabó cubriendo.