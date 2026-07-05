Momentos de tensión en un centro comercial de Granada: desalojan una tienda por una nube de cloro

Operativos actuando en el lugar de la incidencia. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El centro comercial de Armilla (Granada) fue desalojado preventivamente tras la caída de bidones de cloro que generaron una nube de humo en el almacén de una tienda. El incidente no ha dejado heridos, según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía. Bomberos, Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios acudieron rápidamente al lugar tras recibir varias llamadas de alerta a las 14:00 horas. El servicio del Metro de Granada se interrumpió temporalmente entre las estaciones Sierra Nevada y Armilla, pero ya ha sido restablecido tras resolver la incidencia.

La manipulación de unos bidones de cloro en la zona de almacén de una tienda situada en un centro comercial de Armilla (Granada) ha motivado el desalojo preventivo del establecimiento.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, desde el que han precisado que no hay constancia de heridos.

El teléfono 1-1-2 ha atendido a las 14:00 horas varias llamadas que alertaban de la caída de unos cubos de cloro en la zona de almacén que había generado mucho humo.

De inmediato, el 1-1-2 activó a los Bomberos, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, y a Protección Civil.

Debido a ello, Metro de Granada ha informado de la interrupción del servicio desde la estación de Sierra Nevada hasta Armilla, en ambos sentidos, aunque ya ha quedado restablecida una vez solventada la incidencia.