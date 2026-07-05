Juanma Moreno insiste en la "vía inclusiva" andaluza y avisa a Vox que la legislatura solo será "larga si es fructífera"

Juanma Moreno y Jesús Aguirre se abrazan en la ceremonia de toma de posesión en San Telmo, Sevilla Europa Press

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Las claves Generado con IA Juanma Moreno ha tomado posesión como presidente de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, iniciando su tercer mandato con un llamado a la "vía inclusiva" andaluza. Moreno ha destacado la importancia del acuerdo con Vox, señalando que la legislatura será larga solo si resulta fructífera y basada en el diálogo. El presidente ha pedido la implicación del Gobierno de España para avanzar en Andalucía y ha remarcado la necesidad de unidad y acuerdos leales para el progreso de la región. La ceremonia contó con la presencia de representantes políticos de todos los partidos, ex presidentes y figuras relevantes del PP y PSOE, incluida Susana Díaz.

A las 9:30 horas, esquivando —si eso es posible— el calor madrugador de Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tomado posesión del cargo en una ceremonia en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

En esta ocasión, el lugar elegido para este solemne evento ha sido los jardines de la institución, donde se han dado cita familiares, representantes políticos y autoridades para asistir al arranque oficial del tercer mandato del líder malagueño de 56 años.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha formulado el nombramiento de Moreno y ha añadido que "Andalucía necesitará seguir la senda de moderación y sensatez".

El presidente reelegido ha jurado ante sendos ejemplares de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, después de lo cual ha proclamado un primer discurso de algo más de 20 minutos.

Con un mensaje integrador, Moreno ha querido marcar el tono de la legislatura en la que se ha visto apeado del Gobierno en solitario: "Insisto en ir juntos, en entendernos, en buscar lo que nos une y no lo que nos separa".

El presidente se ha referido a la "vía andaluza" que ha popularizado en los últimos años como el espacio del "sí al acuerdo, a la proximidad entre todos y siempre contraria a los cordones sanitarios".

"La 'vía andaluza' es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político; en esta Andalucía que estamos construyendo cabemos todos", ha añadido.

La mayoría de gobierno "más amplia"

Moreno ha puesto en valor "la mayoría más amplia jamás obtenida en el Parlamento" (68 escaños) tras el pacto con Vox. "A veces los acuerdos no le gustan al 100% a las partes que lo firman, pero es el fruto del diálogo, que es la esencia de la democracia".

El presidente ha echado la vista atrás, a 2019, para destacar que "los acuerdos leales son buenos para Andalucía", como aquellos pactos con Ciudadanos y Vox que, asegura, sacaron a la región del "desencanto". Y ha avisado en un guiño a Vox que el actual pacto "será largo si es fructífero y la legislatura será larga si es fructífera".

Asimismo, ha advertido que "voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía una comunidad más próspera". Para seguir avanzando ha solicitado la "implicación" del Gobierno de España, que para la ceremonia solo ha enviado a cargos menores como la secretaria de Estado de Política Territorial.

El malagueño ha finalizado su intervención pidiendo "chillar un viva Andalucía", tras lo cual se ha interpretado los himnos de la comunidad autónoma y de España a cargo del cuarteto de cuerda de la Fundación Barenboim-Said.

En el acto estaban presentes, como no podía ser de otro modo, su esposa Manuela Villena López y sus tres hijos.

En la fila principal coincidieron los portavoces de los grupos políticos del Parlamento, lo que ha propiciado una imagen insólita: María Jesús Montero, líder de la oposición y secretaria general del PSOE-A, junto a Manuel Gavira, portavoz de Vox y nuevo vicepresidente del Gobierno andaluz.

Susana Díaz, entre los presentes

Entre los asistentes se encontraban el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ministros de su equipo como Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y Juan Ignacio Zoido.

También el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, e importantes exponentes de la ejecutiva nacional del PP como los andaluces Juan Bravo y Elías Bendodo.

Asimismo, al igual que hace cuatro años, la expresidenta de la Junta y actual senadora, Susana Díaz, se acercó al 'día grande' de Moreno.