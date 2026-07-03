Juanma Moreno confiesa que valoró la repetición electoral, pero apostó por evitar la "parálisis de ocho meses"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno reconoció que valoró la repetición electoral, pero la descartó para evitar una parálisis de siete u ocho meses en Andalucía. El presidente andaluz no está satisfecho por no poder gobernar en solitario, pero confía en una legislatura estable y cordial junto a Vox. Moreno destacó el acuerdo con Vox, que incluye 150 medidas negociadas y la entrada de Vox en el Gobierno con la Consejería de Turismo y Desregulación, con rango de vicepresidencia. El nuevo Gobierno andaluz contará probablemente con 13 consejerías y más de una vicepresidencia, buscando representar y defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

El recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que valoró la posibilidad de una repetición electoral para alcanzar la mayoría absoluta, pero la descartó para evitar una "parálisis de siete u ocho meses" en la gobernanza de Andalucía.

En una entrevista en la cadena Cope, Moreno ha confesado "no estar contento" por no poder gobernar en solitario, pero confía en una legislatura "estable y cordial" con Vox en el Ejecutivo.

El día después de ser investido para su tercer mandato, el presidente ha valorado el acuerdo alcanzado con la formación encabezada por Santiago Abascal y confía en que el pacto "dure los cuatro años que corresponde" y "sea fructífero" para acometer las reformas necesarias en la región.

"Al final, gobernar es muy difícil, tiene uno muchos sinsabores y hay muchas incertidumbres a las que enfrentarse", ha reconocido.

Sobre el proceso de acuerdo, señala que "yo he pensado que el interés general estaba por encima de mi interés, y no sé si me he equivocado o no, pero he pensado que el interés general de los andaluces es que hubiera estabilidad y gobierno por encima de mi interés particular".

Juanma Moreno ha puesto en valor las 150 medidas que se recogen en el documento del acuerdo con Vox, que han sido "muy negociadas", y ha expresado que tiene "una visión de la política de concordia y de buscar siempre puntos de encuentro".

"Yo soy presidente y soy el que marca un poco el ritmo del gobierno y yo no voy a cambiar", ha indicado, a la vez que recuerda que no es el primer presidente de la Junta que llega a pactos de gobierno con otra formación, algo que ya hicieron anteriormente los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El diálogo por bandera

"Yo sé negociar, sé dialogar y, por tanto, a lo que aspiro es que en este gobierno podamos llegar a hacer lo que hemos sido hasta ahora, un gobierno donde la mayoría de los ciudadanos se sientan representados y la mayoría de sus intereses sean defendidos", ha señalado.

El malagueño diseña a esta hora el Gobierno andaluz, que tendrá mimbres parecidos al anterior. "Probablemente" estará compuesto por 13 consejerías y habrá más vicepresidencias aparte de la anunciada este jueves para Manuel Gavira.

Respecto al papel de Vox dentro del Ejecutivo, considera que "es mejor" que el partido se implique: "Que, en definitiva, generen complicidad y estén dentro, mejor que fuera".

Gavira, ha recordado Moreno, ostenta un cargo muy similar al que en su día tuvo el exlíder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, cuando estuvo en su gobierno desde 2019 a 2022.