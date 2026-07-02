Registros en Cádiz y Sevilla, 11 detenidos y vínculos con el narco: la operación contra el empresario de El Puerto

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha realizado registros en Cádiz y Sevilla en una operación contra una presunta red de blanqueo de dinero vinculado al narcotráfico. Han sido detenidas once personas, entre ellas el empresario Pascual Llopis, conocido como 'Pascuali', con negocios y eventos destacados en El Puerto de Santa María. Los delitos investigados incluyen blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación, revelación de secretos y tráfico de influencias. El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, no figura como investigado ni se ha registrado su despacho, aunque sí se realizó un requerimiento de información a la Diputación.

Agentes de la de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se personaban este miércoles en diferentes organismos públicos, locales y domicilios en las provincias de Sevilla y Cádiz.

El objetivo era desmantelar una presunta red que podía estar blanqueando, a través de negocios y sociedades, dinero procedente en parte del narcotráfico.

En concreto, en este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La operación, en la que llevan meses trabajando los agentes, se ha saldado con la detención de once personas. Entre ellas, un empresario conocido de la localidad portuense.

Se trata de Pascual Llopis, 'Pascuali', un empresario de larga y amplia trayectoria en El Puerto de Santa María con negocios muy conocidos como Margarita y restaurante Babú en Puerto Sherry, Banana en la Ribera del Marisco, y otras propiedades.

También es conocido por ser uno de los promotores de eventos como Puro Latino, para el que había recibido ayudas de entes públicos de la Diputación y de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el TSJA, el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María ha levantado el secreto de sumario de la causa en el marco de la cual la Guardia Civil ha practicado en las últimas horas distintos registros y actuaciones en ambas provincias.

En total, en el marco de la operación han sido detenidas once personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil y las ocho restantes pasarán este viernes a disposición judicial.

Desde el TSJA aclaran que, a día de hoy, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, no consta como investigado en este procedimiento.

Aseguran a su vez que tampoco se llevó a cabo ningún registro en su despacho de la Diputación Provincial, sino que se realizó un requerimiento de información tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas.