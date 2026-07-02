PP y Vox cierran un acuerdo de 'programa' para investir a Moreno a falta de concretar su peso en el Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA PP y Vox han cerrado un acuerdo programático para facilitar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El principal punto pendiente es definir el número de consejerías que asumirá Vox en el nuevo Gobierno andaluz. Vox reclama al menos una consejería y que Andalucía siga el modelo de otras autonomías donde comparte poder con el PP. Si el acuerdo se concreta, Moreno podría ser investido para un tercer mandato y formar Gobierno antes de agosto.

Juanma Moreno está cada vez más cerca de ser investido hoy presidente de la Junta de Andalucía, en el que sería su tercer mandato. La votación se producirá a las 19:00 de este jueves y el PP podría contar finalmente con los dos escaños que le faltan para la mayoría de 55.

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado esta mañana que el "acuerdo programático y de principios" entre PP y Vox ya está cerrado y los equipos están centrados ahora en delimitar la entrada y el peso de los de Abascal en el Gobierno andaluz.

"Lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro", ha dicho Feijóo desde Santander. A esta hora, por tanto, el escollo se centra en el número de consejerías que ocuparía Vox.

Vox viene insistiendo en que Andalucía "no puede ser diferente" a Extremadura, Castilla y León y Aragón, las autonomías con pacto de gobierno en las que el partido de la calle Bambú se ha hecho con entre dos y tres carteras y una vicepresidencia.

Desde el PP recuerdan que la correlación de fuerzas salida de las urnas en Andalucía no es la misma. Aquí Juanma Moreno se quedó a solo dos escaños de la absoluta. El propio Feijóo ha recalcado que el PP le sacó 30 puntos a Vox el 17-M, por lo que espera un acuerdo "proporcional y sensato".

También esta mañana, Pepa Millán, portavoz nacional de Vox, reconocía en una entrevista en RNE que, aunque aún hay flecos en el acuerdo, "queda tiempo para negociar y todavía no hay nada perdido".

Una negociación "seria y rápida"

"Queremos que la negociación se lleve a cabo de la forma más discreta posible, también para que sea de la forma más seria y también rápida", ha dicho.

La portavoz ha recordado que "haremos valer los votos de todos los andaluces que nos han votado en las pasadas elecciones y también llevaremos a cabo ese cambio de gobierno que se demandó el pasado 17 de mayo".

Desde Vox llevan semanas repitiendo el mantra de que "primero las medidas y luego las personas". La negociación ya ha pasado de la primera a la segunda pantalla después de que, presumiblemente, el PP haya aceptado iniciativas en línea con la "prioridad nacional".

Ahora toca concentrar los esfuerzos en las siguientes horas en acordar una fórmula de Gobierno que convenza a ambas partes. La intención del presidente andaluz en funciones ha sido en las últimas dos semanas la de arrancar el mandato "cuanto antes".

Un 'no' en primera votación

Con esa intención se presentó Moreno el pasado lunes a la sesión de investidura. Su discurso no convenció a Vox y, pese a que en el debate del martes se constató un claro acercamiento de posturas, la formación votó 'no' al presidente.

Si a las 19:00 horas de esta tarde se llega con 'fumata blanca', el malagueño obtendrá la confianza de la Cámara para su tercer mandato. Una vez investido, la ceremonia de toma de posesión podría producirse este mismo fin de semana.

En ese caso, solo quedaría nombrar consejeros y presentar Gobierno, todo ello antes de las vacaciones de agosto. Moreno ha insistido en la conveniencia de agilizar todo este proceso para que el nuevo Ejecutivo se centre en la elaboración de unos Presupuestos que mantengan la "estabilidad" en Andalucía