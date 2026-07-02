PP y Vox cierran un acuerdo y firman el pacto para formar gobierno en Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA PP y Vox han cerrado un acuerdo para formar gobierno en Andalucía, permitiendo la investidura de Juanma Moreno. El pacto, anunciado a pocas horas de la votación, asegura 55 votos favorables para Moreno gracias al apoyo de Vox. Este será el tercer mandato de Moreno al frente de la Junta, consolidándose como el político con más legislaturas tras Manuel Chaves. El acuerdo llega tras semanas de negociaciones discretas y a mes y medio de las elecciones del 17-M.

Juanma Moreno será investido presidente en la votación de esta tarde a las 19:00 horas después de que PP-A y Vox hayan anunciado un acuerdo a apenas tres horas de la sesión parlamentaria.

Ambos partidos han informado en un escueto comunicado del pacto alcanzado mediante una convocatoria a las 18:30 horas en la que Moreno y Manuel Gavira, portavoz de Vox, darán cuenta del bautizado como "Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía".

El mismo permite al candidato a la reelección llegar a los 55 'síes' con el voto favorable de Vox, que le dio su negativa en primera instancia el pasado martes.

El presidente en funciones afronta de este modo su tercer mandato desde que llegara a la Junta por primera vez en 2019, virtud a un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Entre 2022 y 2026 ha gobernado con mayoría absoluta.

Moreno ya es el político con la trayectoria más larga en número de legislaturas y años al frente de la Junta de Andalucía tras Manuel Chaves.

A mes y medio del 17-M

El acuerdo llega finalmente a mes y medio de las elecciones del 17-M y algo más de tres semanas desde que PP y Vox se sentaron a la mesa de negociación por primera vez, cosa que se produjo el 9 de junio.

Los pasos previos a la negociación no fueron sencillos. Ambas formaciones estuvieron casi dos semanas sin comunicarse mientras el portavoz de Vox, Manuel Gavira, reclamaba una y otra vez a Moreno "levantar el teléfono".

Una vez sentados, los equipos han ido pactando las medidas en estricto secreto y en encuentros preferentemente en despachos del Parlamento. "Primero las medidas y luego las personas", ha sido el mantra de Vox.

Un último escollo

Efectivamente, el encaje de Vox en el Gobierno ha sido el último escollo para los dos partidos, que en el debate de investidura del martes mostraron mayor sintonía y esperanza en alcanzar pronto el consenso.

En las últimas dos semanas, Moreno ha apretado el paso en busca de un acuerdo rápido que evitara que Andalucía "se pare" y la situación se enquistara hasta el punto de llegar a una repetición electoral.

La ceremonia de toma de posesión será presumiblemente este fin de semana en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno andaluz.