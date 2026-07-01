La Guardia Civil registra el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, en la Diputación de Cádiz

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha registrado el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, en la Diputación de Cádiz. La investigación se centra en expedientes de contratos de patrocinio relacionados con el Festival Puro Latino y posibles vínculos con el empresario Pascual Llopis. Los agentes han llevado a cabo registros en varias sedes de empresas de Llopis en Sevilla y Cádiz por un posible caso de blanqueo de capitales. Durante el operativo, se han copiado correos electrónicos y discos duros en el marco de una investigación judicial declarada secreta.

La Guardia Civil se encuentra registrando este miércoles el despacho del actual alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo en la Diputación de Cádiz, quien compagina dicho cargo con la vicepresidencia cuarta de la institución provincial.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno provincial de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que miembros de la Guardia Civil procedentes de la comandancia de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

Los agentes de la Benemérita están llevando a cabo diversos registros en las sedes de las empresas de Pascual Llopis, conocido empresario portuense y propietario de locales de ocio tan populares como Banana o Margarita.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los trabajos se centran en los vínculos con un conocido empresario portuense, Pascual Llopis, dueño de la discoteca Banana, y de varios de sus socios en Sevilla y Cádiz por un posible asunto de blanqueo de capitales.

Los contratos de publicidad que la propia Guardia Civil habría solicitado a la Diputación y a la Consejería de Turismo estarían relacionados con el Festival Puro Latino, que tiene como lugar de celebración El Puerto de Santa María.

Los agentes han acudido al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, situado en el Edificio Roma en la capital gaditana, para solicitar información relacionada con algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso, iniciada al comienzo de la mañana con los registros en El Puerto de Santa María.

Los registros, que incluyen copiado de correos electrónicos y volcado de discos duros, se producen dentro de una investigación judicial declarada como secreta y que también ha llevado a realizar otra serie de intervenciones en Sevilla.