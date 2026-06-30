Vox exige "garantías" para retirarle el 'no' a Moreno, que acerca posturas en inmigración: "Debe ser ordenada y regulada"

Las claves

Las claves Generado con IA Vox exige garantías y plazos concretos al PP-A para apoyar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, reclama una política migratoria más estricta y priorizar a los andaluces en las políticas públicas. Juanma Moreno se muestra dispuesto a negociar y defiende una inmigración ordenada y regulada, rechazando la política de menores del Gobierno central. Ambos partidos mantienen abiertas las posibilidades de acuerdo de cara a la próxima votación de investidura.

"¡Ya está aquí el elefante!". Manuel Gavira, portavoz de Vox, el hombre más señalado por todos los grupos —a quien la izquierda ha bautizado "el elefante en la habitación"—, se ha subido a la tribuna de oradores del Parlamento sobre las 13:15 horas para explicar su 'no' a Juanma Moreno.

Era la comparecencia que más expectativas levantaba en la segunda jornada del debate de investidura. No solo por Vox sino también por la réplica de Moreno. El resultado ha sido una medida función que deja abiertas las puertas al pacto en próximas votaciones.

Gavira ha comenzado con palabras vehementes recordándole al aspirante a la reelección que "los andaluces han pedido un cambio de rumbo" al no otorgar la mayoría absoluta al PP-A el pasado 17-M.

Ha "agradecido" la "buena disposición en estos últimos días" del aspirante, pero ha lamentado la pérdida de tiempo tras las elecciones: "Nos hubiésemos ahorrado la situación de hoy".

En estos momentos, ha recordado, no hay acuerdo bilateral, pero Moreno, asegura Gavira, "ha asumido ya el resultado" electoral y que su única posibilidad pasa por Vox, a través de un acuerdo "que permita prosperar, mejorar los servicios públicos, priorizar a los de casa y mejorar la vida de nuestra gente".

El portavoz del partido de Abascal ha afeado a Moreno sus guiños a la "mafia" del PSOE-A para lograr una abstención y ha tenido palabras duras con el presidente Pedro Sánchez y la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Respecto a esos "acuerdos secretos" que la izquierda viene execrando, Gavira ha negado la mayor: no son secretos, para saber por dónde van basta "mirar lo que ha sucedido en otras partes de la nación", a saber: Extremadura, Castilla y León, Aragón e incluso Valencia.

El líder de Vox en Andalucía ha descorrido sus recetas para la región: alivio fiscal, ayudas para la formación de familias, beneficios para el campo andaluz y menos "propaganda verde", bajada de impuestos, desregulación y "revolución contra la burocracia"... "Necesitamos menos impuestos y más libertad".

Además, como no podía ser de otro modo, la "prioridad nacional", que supone "poner a los españoles en el centro de todas las políticas, aunque priorizar a los de casa no es excluir a los de fuera".

Seguridad y "prioridad"

"Andalucía necesita una política migratoria basada en el sentido común, rechazamos la política de puertas abiertas. El que venga a delinquir o vivir del esfuerzo de los demás, sepa que aquí no es bienvenido", ha dicho.

Para Vox, la región necesita "seguridad" y "barrios tranquilos". "La solidaridad empieza por proteger a nuestra gente, es puro sentido común", ha añadido.

Gavira apeló a cerrar "plazos concretos y garantía de cumplimiento" en los acuerdos que se negocian con el PP-A para que no suceda lo que, opinan, pasó en 2019: "Sigamos trabajando, reuniéndonos y sentándonos para llegar a ese acuerdo que cambiará Andalucía".

En su réplica, Juanma Moreno asumió no estar "satisfecho" con un resultado electoral que, pese a llevarle a ganar votos, le obliga a pactar por dos escaños, "el 1,8%" de la Cámara.

"Estamos obligados a mantener un diálogo realista, sincero y honesto que nos tiene que llevar a un acuerdo", ha asegurado, poniendo el foco en "aquello que nos una".

El presidente en funciones ha confiado en que en la "segunda edición" de la votación, es decir, en el pleno del jueves, pueda salir adelante su investidura con el voto favorable del partido 'verde'.

Moreno agradeció el esfuerzo del equipo de Vox en la negociación y recordó que el acuerdo de 2018 permitió un cambio histórico en Andalucía. "Ha dicho usted que no se fía ahora por ese acuerdo del 2018, pero el grado de cumplimiento fue del 90%", ha recordado.

No a la política de Menas de Sánchez

El presidente ha rechazado "la política de reparto de menores practicada por el Gobierno central" y la ha calificado de "injusta" y "despectiva" con los propios Menas. Moreno ha recordado que Cataluña y País Vasco quedaron exenta de los repartos.

"Creemos en una inmigración ordenada, regulada e integrada en nuestro mercado de trabajo y criticamos el atropello y el descontrol del señor Sánchez en esta materia", ha señalado, al tiempo en que se refería al problema del narcotráfico en las costas andaluzas.

Moreno ha aprovechado su segundo turno de réplica lamentando la "corrupción" del Gobierno central y apuntando a que Pedro Sánchez "se va a llevar consigo muchas cosas por delante". El presidente andaluz en funciones lamenta que "un gobierno muerto políticamente" siga "maltratando" a Andalucía.

En un guiño a lo que se cuece en Madrid, Moreno ha concluido dando la razón a Vox en que "es verdad que uno de los objetivos es sacar cuanto antes al señor Sánchez de sus responsabilidades actuales"