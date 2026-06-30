Vox enfría las expectativas de Juanma Moreno tras la primera sesión de investidura sin guiños a la "prioridad nacional"

El PSOE-A y la izquierda rechazan la influencia de Vox en el proceso y no se espera su abstención en la votación de investidura.

Vox critica que Moreno no les haya dado prioridad como socios preferentes y expresa malestar por la falta de referencias a la inmigración.

El discurso de Moreno incluyó guiños a políticas de Vox, como la bajada de impuestos y protección al campo, pero omitió la "prioridad nacional", clave para Vox.

Vox ha enfriado las expectativas de Juanma Moreno para la investidura al mostrar distancia y no apoyar su candidatura en la primera votación.

Para interpretar un proceso de negociación hay que estar pendiente no solo de lo que se dice sino de cómo se dice. También de lo que se omite o lo que sucede a 500 kilómetros de la mesa donde se sientan los actores principales.

En el acuerdo que se sigue peleando a esta hora en Andalucía influyen demasiados factores. No todos están alrededor del Parlamento.

Desde hace unas semanas, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha adoptado el papel de 'supertacañón' y ayer quiso hacerse oír desde Madrid.

Fúster intervino ante los medios justo a la misma hora en que Juanma Moreno defendía en Sevilla su discurso de investidura. No se limitó a matizaciones sino que echó un jarro de agua fría sobre las expectativas de pacto a solo un día de votar la investidura, cosa que sucederá hoy.

El portavoz ya adelantó el sentido del voto y dijo que Vox no lo apoyaría "en primera". Y añadió: "En segunda me parece a mí que no, y que siga por ese camino, tercera, cuarta, quinta, o nunca".

En Vox no ha sentado bien que Moreno haya apretado el paso, confiando en tener gobierno pronto. Ante las numerosas fechas de votación que se abren para este mes, templan los ánimos y lo devuelven a la casilla de salida: "A lo mejor es nunca como no estemos de acuerdo".

Desde la capital andaluza, Manuel Gavira, portavoz regional de la formación, adoptó un papel menos beligerante pero no exento de dureza.

El presidente aspirante a la reelección incluyó en su hora y media en la tribuna de oradores varios guiños en línea con las pretensiones de los de Abascal: habló de política familiar, de bajada de impuestos (IRPF y Sucesiones), de desregular la Administración...

Habló incluso de endurecer la protección al campo andaluz ante productos "extracomunitarios", en referencia al acuerdo con Mercosur tan denostado por los del partido 'verde'.

Una 'sonada' omisión

Es la parte del discurso que a Gavira le "sonó bien", según señaló al término. En cambio, hubo 'sonadas' omisiones en el discurso de Moreno: la principal atañe a la "prioridad nacional".

Ni la nombró de pasada ni se refirió al tema de fondo, la inmigración. El presidente pasó completamente por encima del asunto que Vox ha convertido en troncal en su relato y que viene abanderando en los pactos autonómicos. "Hay problemas que el señor Moreno ni ha mencionado", señaló Gavira.

Según su criterio, el presidente en funciones incluso se habría insinuado a la izquierda al referirse a la posibilidad de una investidura por abstención. "Dejar abierta la puerta a la abstención de los partidos de izquierdas es un juego peligroso", añadía Gavira.

En Vox creen que Moreno "tiene que decir abiertamente que solo hay una opción y que su socio preferente es Vox".

Lo que parece claro es que este martes votará en contra de la investidura. Según lo que se desprende de las palabras de Gavira, la mesa de negociación sigue enquistada en las medidas y no ha pasado a las "personas", es decir, a si Vox entra o no en el gobierno.

La pasada semana Moreno confiaba en salir elegido presidente en primera votación, hoy martes, o en segunda, el jueves. Sin embargo, la posibilidad se aleja.

Precisamente Vox está apretando las clavijas a través de la indiferencia o incluso la hostilidad, ahora que Moreno —"tras doce días sin llamarles" tras el 17-M, insisten una y otra vez— ha puesto el turbo para que "Andalucía no se pare".

Todas esas reconvenciones, de derecha a izquierda, se podrán escuchar hoy en el Parlamento en la larga segunda sesión de investidura. Los partidos tendrán la palabra, de menor a mayor: primero Por Andalucía y Adelante y luego Vox y PSOE-A.

Réplica y contrarréplica

El PSOE-A ya ha hecho notar la "humillación" que supone para Andalucía que Vox dicte el paso a Moreno desde Madrid con declaraciones como las de Fúster. De las bancadas de izquierda no puede esperar una abstención.

El malagueño tendrá turno de réplica para cada grupo, sin límite de tiempo. Las omisiones del lunes no serán posibles el martes, una vez entrados en el fragor del debate.

Será ya por la tarde —se estima que alrededor de las 18:00 horas— cuando los diputados voten por llamamiento. Un sí, un no o una abstención para el dirigente 'popular', presidente de la Junta desde 2019.

El jueves habrá otra oportunidad, 48 horas después de la primera votación. En este caso no habrá ya discursos ni réplicas. Solo 'síes' o 'noes'.