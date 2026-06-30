Moreno a Montero, en el debate de investidura: "No ha movido un músculo por Andalucía siendo la mujer más poderosa"

María Jesús Montero durante su intervención en el debate de investidura de Moreno Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno y María Jesús Montero protagonizan un tenso cara a cara en el Parlamento andaluz durante la segunda sesión de investidura. Moreno reprocha a Montero su falta de acción por Andalucía durante sus años en el Gobierno y la acusa de buscar aforamiento en el Senado. Montero califica de "fraude de investidura" el proceso de reelección de Moreno e insiste en que PP y Vox comparten intereses políticos. El debate aborda temas de alcance regional y nacional como la sanidad, la privatización de servicios públicos y casos de corrupción socialista.

Juanma Moreno y María Jesús Montero han protagonizado su primer 'cara a cara' de la legislatura en el Parlamento andaluz a cuenta de la segunda sesión de investidura.

El presidente en funciones, y aspirante a la reelección, y la líder de la oposición, han debatido por turnos durante cerca de dos horas y se han lanzado reproches cruzados con derivaciones a la política nacional.

En un debate muy bronco, hasta en cinco ocasiones Moreno le ha reprochado a la que ha sido 'número 2' de Sánchez en Moncloa la frase que le perseguirá durante los próximos años.

En concreto, el presidente andaluz ha lamentado que "la mujer más poderosa de la democracia" no haya "movido un músculo" en esos ocho años en el Gobierno de España por Andalucía.

Por su parte, María Jesús Montero también le ha reprochado la insinuación de que busque plaza en el Senado por designación autonómica para aforarse judicialmente. "¿Usted está insinuando que me van a imputar? Dígalo claro".

En cuanto a la investidura en sí, Montero ha calificado de "fraude de investidura" el proceso encaminado a hacer presidente a Moreno por tercera vez, ya que no se ha discutido "el contenido del acuerdo" y la "letra pequeña" que se negocia a esta hora con Vox. "Hemos venido a hablar de nada", ha señalado.

PP y Vox, mismo "mánager"

Para la secretaria general del PSOE-A, "usted se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox porque destruye su papel de moderación, no porque no comparta sus políticas", ya que, ha añadido, PP y Vox "comparten manager, guionista y productor".

Montero ha defendido al Gobierno central de Pedro Sánchez frente al discurso de "agravio territorial a Andalucía" enarbolado por el presidente andaluz y ha dedicado su tiempo de exposición a lamentar el caso de los cribados de cáncer de mama o la "privatización" de los servicios públicos en Andalucía.

En su réplica, Juanma Moreno también ha llevado la pelota a la arena nacional: "Degradar la democracia es no presentar presupuestos, evitar debates del estado de la nación, colonizar todos los espacios públicos, empezando por las empresas públicas y establecer una enorme red de corrupción".

Montero, "camino de Madrid"

Para el candidato a la reelección, Montero "está de paso y va a coger el camino de Madrid con un acta del Senado". Además, le ha pedido que reflexiones sobre las "voces críticas" en su partido y en los sindicatos que piden valorar una abstención para dejar gobernar en minoría al PP-A.

Adamuz, la crisis de los cribados, las listas de espera, el apagón eléctrico... Todos los temas de alcance regional y nacional han salido a colación en un debate por turnos que anticipa la que va a ser la dinámica parlamentaria una vez echen a andar los plenos ordinarios.

Moreno ha cerrado su intervención señalando la "corrupción" socialista y ha preguntando por el conocimiento de Montero en casos como el de Ábalos, Cerdán, Zapatero o la SEPI, donde la entonces ministra de Hacienda "nombró" presidente al hoy imputado Vicente Fernández.

"Usted tendría que saber algo de todo esto", ha señalado el presidente en funciones, que se ha revuelto contra la "supuesta superioridad moral" de la izquierda: "Ya es hora de que afronten la corrupción sistémica en su partido".