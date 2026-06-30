Juanma Moreno no consigue salir investido en la primera votación, pero confía en lograrlo el jueves tras los 'guiños' con Vox

El presidente en funciones, Juanma Moreno, al entrar en el salón de plenos del Parlamento para el debate de investidura Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno no logra ser investido presidente en la primera votación, con 56 votos en contra y 53 a favor. Vox mantiene su rechazo por falta de acuerdo, aunque ambas formaciones acercan posturas, especialmente en temas de inmigración. Moreno expresa confianza en conseguir el apoyo necesario en la segunda votación prevista para el jueves. La oposición, liderada por el PSOE andaluz, protagoniza duros enfrentamientos con Moreno, anticipando una legislatura tensa.

No hubo sorpresas de última hora. Como ya se había anunciado por parte de los grupos, la Cámara andaluza dijo 'no' a Juanma Moreno en la primera votación de investidura tras las elecciones del 17 de mayo.

Vox mantuvo la postura que adelantó el lunes después del discurso del presidente en funciones y votó en contra, puesto que "aún no hay acuerdo" entre ambas formaciones, que se sentaron a la mesa de negociación el 9 de junio.

El portavoz de la formación, Manuel Gavira, fue casualmente el primero en votar por el sistema de sorteo. La suya fue la primera negativa que sonó en el Parlamento. Al final se contabilizó un total de 56 'noes' frente a 53 'síes', los de la bancada popular.

Juanma Moreno no ha logrado su pretensión de acelerar el proceso: salir elegido en primera votación y tener gobierno "lo antes posible". No obstante, cerró su intervención de réplica al PP-A antes de las votaciones confiando en lograr el apoyo de la Cámara "en 48 horas".

El jueves, siguiendo el Reglamento, habrá otra 'bola de partido' para el candidato a la reelección en una sesión donde únicamente se votará coincidiendo casi con el partido de España contra Austria en el que se juega el pase a octavos.

Moreno se mostraba ilusionado con la cita: "No pierdo la esperanza, las ganas y tampoco la sonrisa de seguir trabajando por los andaluces". Desde su equipo deslizan que "faltan algunos flecos por cerrar" y podrían hacerlo literalmente sobre la bocina el mismo jueves por la tarde.

En este punto, sólo queda que el acuerdo con Vox se concrete y se firme, pero los guiños entre formaciones sugieren que está más cerca que el lunes, cuando Vox aparentó una mayor distancia e incluso hostilidad.

Inmigración "regulada"

Gavira, en el receso de esta larga sesión, que duró desde las 10:00 hasta las casi 19:00 horas, se mostró "optimista" y agradecido a la disposición del líder popular para llegar a acuerdos.

Durante su intervención, le afeó algunas cuestiones, pero sin cebarse en ningún momento. Sin embargo, recordó que la petición en Andalucía no va a ser distinta que en otras comunidades donde cogobiernan.

Moreno, que en su discurso del lunes evitó tocar el tema más espinoso, el que atañe a la "prioridad nacional", sí habló este martes de inmigración, con un mensaje en favor de un proceso "ordenado y regulado". Asimismo, se quejó del "reparto de Menas" por parte del Gobierno central.

Los 'guiños' del aspirante a las cuestiones que interesan en el partido de Abascal y el hecho de que Gavira no se mostrara especialmente beligerante con el PP hacen pensar que el pacto puede estar más cerca.

Al choque con Montero

En cuanto a la izquierda, bautizada por Moreno como "el bloque del bloqueo", la intensidad ha ido in crescendo hasta un acto final desatado con el PSOE andaluz.

El presidente en funciones le ha reprochado a la que ha sido 'número 2' de Sánchez en Moncloa los numerosos casos de corrupción que atañen a su partido y la frase que le perseguirá durante los próximos años: "La mujer más poderosa de la democracia no ha movido un músculo por Andalucía" en esos ocho años en el Gobierno de España.

Los cruces de acusaciones entre Moreno y María Jesús Montero, líder de la oposición, en una suerte de primer 'cara a cara' parlamentario por turnos presagian una legislatura muy bronca.

Si finalmente el acuerdo es fructífero y sale investido el jueves, con probabilidad la toma de posesión podría celebrarse en las 48 horas siguientes, es decir, el sábado 4 de julio.

En caso contrario, el Parlamento ha habilitado todos los lunes de los meses de julio y agosto para celebrar investiduras y que únicamente voten los diputados. El único límite es el 30 de agosto cuando vence el plazo de dos meses desde la primera votación.

Llegados a ese punto el presidente del Parlamento convocaría elecciones de manera automática y serían fechadas el 25 de octubre, aunque no es la intención de ningún partido.