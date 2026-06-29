Moreno pide "generosidad" en su discurso de investidura para evitar la repetición electoral: "No hay tiempo que perder"

Juanma Moreno durante el discurso de investidura en el Parlamento autonómico Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno pide "generosidad" en su discurso de investidura para evitar una repetición electoral en Andalucía. Moreno recuerda que obtuvo 1,7 millones de votos y 53 escaños, destacando el respaldo mayoritario recibido. El presidente insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo con Vox para evitar el bloqueo político y poner en marcha la comunidad. Moreno subraya la urgencia de evitar el bloqueo institucional y actuar en beneficio del interés general de los andaluces.

Juanma Moreno se ha subido este lunes a la tribuna de oradores del Parlamento andaluz poniendo los votos por delante: 1,7 millones de sufragios que le dejaron al borde de la mayoría absoluta, con 53 escaños. "Un respaldo mayoritario", ha señalado.

Para el presidente, que aspira a la reelección para cumplir su tercer mandato al frente de la Junta, hay que partir de esos datos para evitar que Andalucía quede empantanada en el debate político.

"Solo hay dos opciones: el bloqueo, y quien sabe si repetir elecciones, o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo que perder", ha dicho casi al comienzo de su intervención.

Moreno es consciente de que, ante la "irresponsabilidad" de la izquierda, necesita los dos escaños de Vox: "Cerrar los ojos a esa realidad sería un error". Ahora bien, la "inteligencia y generosidad" —el presidente repitió dos veces el binomio— atañe a "ambas partes".

"Hay que saber ceder buscando el interés general de los andaluces", ha señalado en clara referencia al partido con el que mantiene desde hace semanas una negociación que, a día de hoy, no está cerrada y que se pondrá a prueba mañana con la votación de los grupos.

Para el presidente en funciones, "no hay tiempo que perder" para poner en marcha la comunidad. La repetición electoral no es una opción: "Vengo con la intención honesta y sincera de conseguir que Andalucía no se vea inmersa en una situación de bloqueo institucional".

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