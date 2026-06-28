Muere una niña de cuatro años en una piscina de Antas (Almería)

Las claves

Las claves Generado con IA Una niña de cuatro años ha fallecido ahogada en una piscina particular en la localidad almeriense de Antas. El suceso ocurrió en una casa de campo de la barriada del Real, donde los servicios sanitarios no lograron reanimar a la menor. Se ha activado el protocolo de apoyo psicológico para los familiares de la víctima. En un incidente aparte, un bañista resultó herido al lanzarse al agua en la playa del Playazo de Rodalquilar, siendo rescatado por un helicóptero de Salvamento Marítimo.

Una menor de cuatro años de edad ha muerto este domingo ahogada en una piscina particular de la localidad almeriense de Antas, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 10:36 horas, cuando se ha alertado al centro de coordinación por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz en una casa de campo de la barriada del Real.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha practicado sin éxito los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima.

El 1-1-2 ha activado el protocolo para ofrecer apoyo psicológico a sus familiares.

Rescate en Níjar

Un bañista, paralelamente, ha tenido que ser rescatado este mediodía tras resultar herido al lanzarse al agua en la playa del Playazo de Rodalquilar del municipio de Níjar.

El accidente se ha producido a las 12:30 horas, cuando testigos de los hechos han alertado de la necesidad de rescate al quedar el herido en una zona de rocas de difícil acceso.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado al bañista y lo ha evacuado al aeropuerto de Almería, donde ha sido asistido por los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

En la emergencia han intervenido también efectivos de Guardia Civil, Policía Local, el servicio de Playas y Protección Civil.