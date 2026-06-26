La Virgen del Rocío 'media' en la negociación entre Moreno y Gavira: "Vamos a dialogar hasta el último minuto"

Las claves

Las claves Generado con IA La Virgen del Rocío ha servido como escenario simbólico en la negociación entre PP y Vox para formar el próximo Gobierno andaluz. Juanma Moreno y Manuel Gavira coincidieron en la Saca de las Yeguas en Almonte, aunque no se mostraron juntos en público. Moreno ha declarado que aún no hay acuerdo con Vox, pero las conversaciones seguirán hasta el último minuto para lograr un gobierno cuanto antes. El Parlamento andaluz habilitará todos los lunes necesarios para celebrar debates de investidura, con un plazo máximo de dos meses antes de convocar elecciones.

La Virgen del Rocío ha sido la última 'mediadora' en la negociación entre PP y Vox para conformar el futuro Gobierno andaluz.

A solo tres días de la primera sesión de investidura del Parlamento, el presidente aspirante a la reelección, Juanma Moreno, y el portavoz regional de la formación 'verde', Manuel Gavira, han coincidido en Almonte.

Ambos, por separado, han convocado a los medios en la tradicional Saca de las Yeguas de Doñana, un festejo que se remonta a cinco siglos atrás como mínimo. Los dos se han dejado ver ante la Virgen del Rocío, aunque no han coincidido en público.

Juanma Moreno ha reconocido antes los medios que "no hay ningún acuerdo con Vox" por el momento. Los equipos trabajan, sin embargo, a destajo y la intención del presidente en funciones es "seguir dialogando hasta el último minuto" para que todo vaya como la seda la semana que viene.

Y si no puede ser este próximo martes, en que se vota la investidura tras la presentación del programa el lunes, que haya gobierno "lo antes posible".

"Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros", ha añadido. Lo importante ahora para Moreno es que prevalezca el "interés general de los andaluces" sobre las pretensiones maximalistas de los partidos y que "no demoremos la acción de gobierno". "Vamos a tener los teléfonos abiertos y vamos a seguir dialogando hasta el último minuto", ha insistido.

Todo apunta a que el acuerdo no pasará de julio, aunque la primera votación de investidura sea fallida, y que hay muchas probabilidades de que el nuevo Gobierno se presente antes de las vacaciones de verano.

Sea como sea, el Parlamento ha dado un paso más para facilitarlo: la Mesa de la Cámara, presidida por Jesús Aguirre, ha acordado "habilitar todos los lunes que resulten necesarios a los solos efectos de la celebración de los debates de investidura del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, previstos en el artículo 138" del Reglamento del Parlamento autonómico.

Dos meses de plazo

Así, fuera de la sesión ya prevista de este lunes 29 y martes 30 de junio, Aguirre contará con todos los lunes de julio y agosto para convocar una nueva sesión. Son nada menos que siete fechas, sin contar el 31 de agosto.

Y es que, según el Reglamento, el contador arranca con la primera sesión de investidura: a partir de ahí hay dos meses de plazo para votar; si no hay 'fumata blanca', el 29 de agosto se convocarían automáticamente elecciones.

Un escenario que, en principio, parece improbable y no convence a ninguna de las partes que a esta hora negocian.