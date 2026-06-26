La Junta, pendiente de los más de 4.000 andaluces que viven en Venezuela, activa la ayuda humanitaria por el terremoto

Antonio Sanz ha presidido la reunión de urgencia en el Palacio de San Telmo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha activado la ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela y sigue de cerca la situación de más de 4.000 andaluces que residen en el país. Se han organizado grupos de seguimiento para turistas, residentes andaluces en Venezuela y la comunidad venezolana en Andalucía para coordinar posibles actuaciones. Andalucía prepara recursos como equipos de bomberos, especialistas en rescate, pilotos de drones y arquitectos voluntarios para integrarse en la operación internacional de ayuda. El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha movilizado un equipo de búsqueda y rescate con unidad canina y equipamiento técnico, listo para desplazarse a Caracas en cuanto sea posible.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz ha presidido este jueves una reunión extraordinaria en el Palacio de San Telmo de la Comisión Interdepartamental Andaluza de Ayuda Humanitaria ante una Emergencia Internacional.

La Junta coordina así "la posible respuesta de la comunidad autónoma tras los terremotos registrados en Venezuela" y se prepara para "organizar la aportación de recursos andaluces a la operación internacional de ayuda humanitaria".

La Administración autonómica está recabando "desde primera hora" del jueves "información sobre la situación de los ciudadanos andaluces en el país". El censo de andaluces que viven en Venezuela asciende a 4.400, según la Secretaría General de Acción Exterior.

El equipo de trabajo los ha dividido en tres grupos prioritarios de seguimiento: los turistas andaluces que se encuentran en Venezuela, los andaluces residentes en el país y la comunidad venezolana asentada en Andalucía, con el fin de "facilitar la coordinación de las actuaciones que pudieran resultar necesarias".

Ésta constituye la primera medida adoptada por la Junta ante esta crisis y sitúa a Andalucía "a disposición de la Administración General del Estado y de las autoridades internacionales para prestar la ayuda que resulte necesaria dentro del ámbito de sus recursos y competencias".

Desde la Junta puntualizan que "toda la actuación se desarrollará bajo la coordinación del Estado, respetando plenamente el reparto competencial previsto en la Constitución y en colaboración con el resto de las administraciones e instituciones responsables de la gestión de la emergencia".

El Centro de Coordinación de Emergencias ha sido el encargado de trasladar al Centro Nacional de Emergencias los medios y recursos a disposición de la emergencia, tal y como ya habían avanzado durante la mañana del jueves por vía telefónica a la Secretaría General de Protección Civil del Gobierno de España.

"Andalucía ha demostrado siempre que sabe responder cuando una tragedia golpea a cualquier parte del mundo", ha declarado Antonio Sanz.

Contingentes preparados

Durante la reunión se ha informado de que Antonio Miranda, agente del Grupo de Emergencias de Andalucía y especialista en adiestramiento y búsqueda con perros de rescate, se incorporará al dispositivo internacional de ayuda junto al equipo de SAMU. También se unen al contingente los pilotos de drones de EMA GREA Antonio Díaz García y Víctor Sánchez.

Asimismo, la Junta coordina la disponibilidad de efectivos y capacidades de varios servicios de bomberos andaluces, el apoyo técnico del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y el ofrecimiento de medios especializados de radiocomunicaciones por parte de Global Radio System.

También se ha puesto en conocimiento de la Comisión el ofrecimiento de los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento de Granada, Loja y Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y Huelva.

Bomberos de Málaga

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga enviará a Venezuela un dispositivo especializado de búsqueda y rescate. El operativo, movilizado por la Diputación de Málaga, está integrado por diez efectivos, una unidad canina y equipamiento técnico específico para la búsqueda y localización de posibles víctimas atrapadas.

El equipo ha salido desde Málaga hacia Madrid-Barajas, desde donde viajará a Caracas en cuanto se reabra el aeropuerto y se garantice la operatividad del vuelo, han precisado a través de una nota.